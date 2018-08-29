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'Altın üçgen'de görüntü kirliliğine izin yok

Edirne'de, Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerin oluşturduğu ve "altın üçgen" olarak tanımlanan alanda görüntü kirliliğine neden olan yapılara izin verilmeyeceği bildirildi.

'Altın üçgen'de görüntü kirliliğine izin yok

Edirne'de, Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerin oluşturduğu ve "altın üçgen" olarak tanımlanan alanda görüntü kirliliğine neden olan yapılara izin verilmeyeceği bildirildi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:12
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'Altın üçgen'de görüntü kirliliğine izin yok

Edirne'de, Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerin oluşturduğu ve "altın üçgen" olarak tanımlanan alanda görüntü kirliliğine neden olan yapılara izin verilmeyecek.

Edirne Valisi Günay Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'nin Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış, tarihi ve kültürel özellikleriyle Türkiye'nin gözde şehirlerinden biri olduğunu belirtti.

Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camisi, hat yazılarıyla ünlü Eski Cami ve kapılarındaki işlemelerle dikkati çeken Üç Şerefeli Cami'nin bulunduğu üçgende çalışma başlattıklarını vurgulayan Özdemir, bu alanda görüntü kirliliğine neden olan yapıların kaldırılacağını vurguladı.

Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu yetkililerinin "altın üçgende" gerekli denetimleri yaptığını, görüntü kirliliğine neden olan işletmelerin tespit edildiğini vurgulayan Özdemir, "Bilindiği gibi 'altın üçgen'de Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler bulunuyor. Bu camiler nevi şahsına münhasır özellikler arz ettiği için özellikle ilgi çekmektedir. Bu nedenle o alanın da korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Çalışmalarımızı yaptık, bundan sonrada altın üçgende görüntü kirliliği oluşturacak hiçbir şeye izin verilmeyecek." diye konuştu.

"Seyyar tuvalet uygulamasında izin alınmamış"

Vali Özdemir, Edirne Belediyesi'nin seyyar tuvalet uygulamasına ilişkin Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün yerinde tespit yaptığını, yapılan incelemenin ardından uygulamanın izinsiz olduğunun belediyeye bildirildiğini söyledi.

İhtiyaç olduğu gerekçesiyle Atatürk Anıtı yakınına belediye tarafından konulan seyyar tuvalet tartışmalara neden olmuş, bazı siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, anıtın yakınında olduğu için tuvaletin kaldırılmasını istemişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
EdirneSelimiye CamiiAltın üçgen
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