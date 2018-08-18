ALTAN BAHADIR'I KAYBETTİK

Önce VATAN Gazetesi Maltepe bölgesinin başarılı muhabirlerinden, ünlü sanatçı rahmetli Cem KARACA'nın yeğeni ALTAN BAHADIR arkadaşımızı cumartesi sabahı kalp krızinden kaybettik. Acımız sonsuz. Biricik kızı Burcu'ya tüm ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz..
Cenazesi Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı Seyit Ahmet Deresi Camii (Acem mezarlığında) ailesinin yanına Maltepe Merkez Camisinde kılınan ikindi namazına müteakip defnedildi.
Allah Rahmet Eylesin, Mekanı Cennet olsun.
Haber: Aykut Ünker
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