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Alpler'de 25 yıl sonra cenazesi bulunan dağcı defnedildi

Kayserili dağcının cenazesi, köyündeki cemevinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Alpler'de 25 yıl sonra cenazesi bulunan dağcı defnedildi

Kayserili dağcının cenazesi, köyündeki cemevinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 14:04
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Alpler'de 25 yıl sonra cenazesi bulunan dağcı defnedildi

Almanya'da ailesiyle yaşarken 23 yaşında arkadaşlarıyla gittiği Fransa'da Alp Dağları'nda zirve yaparken kaybolan ve cenazesi 25 yıl sonra bulunan Kayserili Hasan Tarım'ın cenazesi, köyündeki cemevinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Hava yoluyla dün Almanya'dan Kayseri'ye getirilen Tarım'ın cenazesi, ailesi tarafından alınarak Sarız ilçesine bağlı Kırkısrak köyüne götürüldü.

Köydeki cemevinde düzenlenen cenaze törenine, Tarım'ın Almanya'da yaşayan annesi Leyla ile babası Yusuf Tarım, kardeşleri ve köylüleri katıldı. Törende Tarım'ın yakınları Kürtçe ağıtlar yaktı.

Tarım'ın dağda çekindiği bir fotoğrafı tabutun önüne yerleştirildi.

Helallik alınması ve dualar edilmesinin ardından Tarım'ın cenazesi, köy mezarlığına defnedildi.

25 yıl sonra oğlunun cenazesi bulunan anne Leyla Tarım yakınları tarafından teskin edilmeye çalışıldı.

Kayseri'de doğan ve ailesiyle çocuk yaştayken Almanya'ya göç eden Hasan Tarım, 23 yaşındayken 1992 yılında Alp Dağları'na tırmanmış, zirveye çıkmaya çalışırken kaybolmuş ve 25 yıl cenazesine ulaşılamamıştı.

Tarım'ın cenazesi, geçen yıl ağustos ayında kayboldukları bölgede bulunmuş, adres değişikliğinden dolayı ailesine bu yıl ulaşabilmişti. Genç dağcının cenazesi DNA testi sonucu ve annenin teşhis etmesiyle belirlenmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaKayserili DağcıAlp DağlarıKayserili Hasan Tarım
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