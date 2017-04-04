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Alparslan Türkeş'in vefatının 20. yılı

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 20. yılı nedeniyle Beştepe'deki anıt mezarında tören düzenlendi.

Alparslan Türkeş'in vefatının 20. yılı

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 20. yılı nedeniyle Beştepe'deki anıt mezarında tören düzenlendi.

04 Nisan 2017 Salı 14:00
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Alparslan Türkeş'in vefatının 20. yılı

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 20. yılı nedeniyle Beştepe'deki anıt mezarında tören düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan anma törenine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra MHP Genel Başkan yardımcıları Celal Adan, Ruhsar Demirel, Mehmet Günal, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, bazı milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Bahçeli, Türkeş'in mezarına, doğum yeri olan Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Köşkerli köyünden getirilen toprağı serpti, kırmızı-beyaz karanfiller bıraktı ve mezara su döktü. 

Bahçeli törende yaptığı konuşmada, Türkeş'in, devlet ve siyaset hayatının mümtaz ve müstesna bir yüzü, zamanının kabuklarını kıran, çağına damga vuran, Türk-İslam ülküsünü bayraklaştıran inanmış bir dava insanı olduğunu söyledi.

Türkeş'in bıraktığı eşsiz emanetleri koruma ve zafere ulaştırma mücadelesinin azimle süreceğini belirten Bahçeli, üstlenilen emanetlerin kutlu olduğunu dile getirdi.

Bahçeli, üstlerindeki sorumluluğun ağır ve tarihi olduğunu kaydederek, "Ülkü şehitlerimizin anıları, yarım kalan hayalleri bizimledir. Taş duvarları medreseye çeviren, her biri gururumuz olan Yusufiyeli arkadaşlarımın hedefleri irademizdir." dedi.

Karşılarına çıkarılan engelleri birer birer aştıklarını ve aşmaya devam edeceklerini, tuzakları kırıp, kötürüm bakış ve yaklaşımları reddettiklerini vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"48 yıllık siyasetimizin hakkını, hukukunu ve haysiyetini savunuyoruz. Bizi durdurmaya çalışıyorlar, tıpkı dün olduğu gibi. Önümüze duvarlar örüyorlar, tıpkı geçmişte yaşandığı gibi. Nifak ve namertlikle saflarımızı dağıtmaya, safiyane duygularımızı istismar etmeye çabalıyorlar, aynen mazide görüldüğü gibi. Ancak yine başaramayacaklar, yine yapamayacaklar. Güvence milliyetçi-ülkücü harekettir. 

Fırsatçıların, kriptoların, kişilik bozulmasına, ideolojik başkalaşmaya uğramış gafillerin elbette hevesleri kursaklarında kalacaktır. Biz bu ülke için yemin ettik. Biz bu vatan ve millet üzerine yemin içtik. Asla vazgeçmeyeceğiz. Asla dönmeyeceğiz. Asla gerilemeyeceğiz. Merhum Türkeş Bey yaşamış olsaydı aynısıyla bunu yapardı. Nitekim bizlere anlatıp öğrettiği buydu. Gösterip uyguladığı da böyleydi."raman diye yazdırmış milliyetçi ülkücü hareketiz."

Bahçeli, sözlerini Alparslan Türkeş'e ve şehitlere Cenab-ı Allah'tan rahmet dileyerek tamamladı.

AA

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Alparslan TürkeşAlparslan Türkeşin Vefatının 20. Yılı
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