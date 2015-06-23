Alparslan Arslan'ın tahliye talebi inceleniyor

İSTANBUL - Yargıtay 16. Ceza Dairesi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Danıştay saldırısının faili, Ergenekon davası sanıklarından Alparslan Arslan'ın ayrıntılı infaz bilgilerini istedi.



Ergenekon davası dosyası temyiz incelemesi için Yargıtayda olduğu için halen tutuklu konumunda bulunan Alparslan Arslan'ın avukatı, Yargıtaya başvurarak, müvekkilinin tahliyesini istemişti.



Tahliye dilekçesinde, uzun tutukluluğu 5 yılla sınırlayan yasa gereği 9 yıldır tutuklu bulunan Arslan'ın cezasının, hüküm giydiği diğer davalara sayılması ve tahliyesine karar verilmesi talep edilmişti.



Yargıtay 16. Ceza Dairesi, tahliye talebini incelemeye başladı.



Daire Başkanı Eyüp Yeşil imzasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına yazı gönderildi.



Arslan'ın ayrıntılı infaz bilgilerinin istendiği yazıda, Arslan'ın tutuklu kaldığı tüm süreler varsa verilen mahsup kararları ve bunların infazlarına ilişkin belgelerin tümünün UYAP üzerinden "çok ivedi" gönderilmesi talep edildi.



Diğer cezaları



Danıştaya silahlı saldırı düzenleyerek 2. Daire üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'i öldüren Arslan, ağırlaştırılmış müebbete mahkum olmuş ancak bu dosya daha sonra Ergenekon davasına eklenmişti.



Danıştay saldırısının faili Alparslan Arslan, Danıştay saldırısı davasının, Ergenekon davası ile birleştirilmesi sonrası ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.



Ergenekon davası dosyası temyiz incelemesi için Yargıtay'da bulunduğu için hakkındaki hüküm kesinleşmeyen Arslan, halen tutuklu konumunda bulunuyor.



Ancak Arslan, dava sürecinde mahkemelerdeki ve cezaevindeki davranışları nedeniyle "kamu malına zarar vermekten" hapis cezaları aldı.



Arslan, Sincan 2. Asliye Mahkemesince 4 yıl 9 ay, Sincan 1. Asliye Ceza Mahkemesince 3 yıl 4 ay, Silivri 1. Sulh Ceza Mahkemesince 1 yıl 5 ay 15 gün, Silivri 1. Sulh Ceza Mahkemesince 1 yıl 2 ay ve Silivri 2. Asliye Ceza Mahkemesine 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Alparslan Arslan'ın avukatı, müvekkilinin bu 5 davada toplam aldığı toplam 12 yıl ceza kapsamında, infaz yasasına göre 8 yıl 7,5 gün tutuklu kalması gerektiğini, Ergenekon davası nedeniyle tutuklu kaldığı sürenin, bu 8 yıl yerine sayılması gerektiğini savunuyor.



