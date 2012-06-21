Almanya vize alım merkezleri kuruyor

Almanya İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich, Almanya'da iş yapmak isteyen Türk iş adamlarının vize işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Türkiye'de yeni vize alım merkezleri kurduklarını söyledi.

Bakan Friedrich, Berlin-Brandenburg Türk-Alman İşadamları Birliği'nin (TDU) daveti üzerine dernekte düzenlenen toplantıya katıldı, burada vatandaşların sorularını yanıtladı.

Friedrich, vize uygulamasının kolaylaştırılması için Türk bakanlarla görüşmelerde bulunduğunu, Türkiye'nin kendileri için önemli bir ticaret ortağı olması sebebiyle bu konuya önem verdiklerini belirterek, ''Türkiye'de iş adamları için yeni vize alım merkezleri kuruyoruz'' dedi.

İstanbul'da böyle bir merkezin açıldığını, temmuz ayı başında Ankara ve İzmir'de, sonbaharda da Antalya, Bursa ve Gaziantep'te bu merkezler açacaklarını ifade eden Friedrich, söz konusu merkezlerde iş adamlarına 3 ile 5 yıl süreli vize vereceklerini kaydetti.

Friedrich, vize konusuyla ilgili olarak en büyük şikayetlerin bürokrasi ve uzun bekleme süresi olduğunu anlatarak, bu merkezlerle şikayetleri azaltmaya çalışıp iş ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaklarını söyledi.

Türkiye'nin vize uygulamasının tümüyle kalkmasını istediğini, kendilerinin ise buna karşı olduğunu ifade eden Friedrich, ''Sonuçta AB'nin önerdiği gibi 'orta vadede bir perspektif verilmesi' konusunda görüşme yapma kararı aldık. Vize uygulamasının gevşetilmesi konusunda bazı Balkan ülkelerinden gelen göçmenlerle ilgili sorunlar yaşıyoruz. Bu ülkelerden Almanya'ya kaçak gelen insanların sayısı arttı. Bu nedenle bu uygulamayı yeniden sıkılaştırmayı da düşünüyoruz'' dedi.

Friedrich, Türkiye ile ayrıca kaçak göçmenlerin iadesi konusunda bir anlaşma yapmak istediklerini belirterek, ''Bu konuda bir anlaşma hazırlandı ancak henüz imzalanmadı'' ifadesini kullandı.

Almanya'da aşırı sağcıların Türklere yönelik saldırılarına da değinen Friedrich, güvenlik konusunun her ülkenin temelini oluşturduğunu anlatarak, tüm vatandaşları, hem dışardan gelecek tehlikelere hem de ülke içindeki suç olaylarına karşı korumak için elinden gelen her türlü çabayı harcadıklarını söyledi.

Friedrich, işlenen seri cinayetlerin, güvenlik makamları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerekliliğini ortaya koyduğunu belirterek, ''Thüringen eyaletindeki cinayetler önceleri sadece bu eyalete mahsus suçlar gibi görüldü. Bu nedenle tüm araştırmalara rağmen aşırı sağcıların izine rastlanamadı. Söz konusu iş birliğini geliştirmek amacıyla aşırı sağa karşı mücadele merkezi kurduk'' diye konuştu.

İnternet üzerinden yapılan şiddet ve nefret propagandalarının sahiplerini belirlemenin daha zor bir çalışma gerektirdiğini, bu amaçla Köln'de de bu kişilerin tespit edilebilmesi için bir merkez kurulduğunu bildiren Friedrich, ''Şiddet ve nefret çağrısında bulunan hiçbir siyasi akımın bu ülkede yer edinmesine izin vermeyeceğiz'' dedi.

Friedrich, seri cinayetlerle ilgili araştırmalar çerçevesinde bugüne kadar neden hata yapan bazı güvenlik görevlilerinin görevden alınmadığı yönündeki soruya karşılık, o zamanlar görev yapan birçok politikacının günümüzde görevde olmadığını, bunun yanı sıra zamanında hiçbir ipucu bulunmamış olması sebebiyle araştırma yapan polislerin suçlanamayacağını söyledi.

Bakan Friedrich, Almanya'da doğan ve doğrudan çifte vatandaş olan göçmen kökenli gençlerin, neden 18 ile 21 yaşları arasında iki vatandaşlıktan birini seçmek zorunda bırakıldığı ve göçmenlere neden yerel seçim hakkı verilmediği şeklindeki bir soruya karşılık da çifte vatandaşlığı tasvip etmediğini belirterek, Almanya'da yaşamak isteyen insanların Alman vatandaşı olması gerektiğini savundu.

İki vatandaşlıktan birini seçmek zorunda kalan gençlerin büyük çoğunluğunun zaten Alman vatandaşlığını tercih ettiğini ifade eden Friedrich, bir insanın hangi ülkede yaşamak istiyorsa o ülkenin vatandaşlığını seçmesini doğru bulduğunu, böylece hangi ülkeye bağlılık duyacağı konusunda da tereddüt geçirmeyeceğini kaydetti.

Yerel seçim hakkı konusunda açıklama yapmayan Friedrich, göçmenlerin topluma uyumu konusunda da olumlu örneklerin ön plana çıkartılması gerektiğini anlatarak, ''Bu konuda tüm topluma görevler düşmektedir ancak sorunların da göz ardı edilmemesi gerekir. Sorunlarla ilgilenilmediğinde, ülkedeki Müslüman göçmenleri eleştiren Thilo Sarrazin gibi insanlar ortaya çıkabilmektedir'' dedi.

Friedrich, bakanlığı tarafından yapılan ve ''Müslüman gençlerin dörtte birinin şiddete meyilli olduğu ve uyumu istemediği'' şeklinde bir sonuca varan araştırmayla ilgili bazı eleştirilerin dile getirilmesi üzerine, bu araştırmanın bir skandal yaratması için yayımlanmadığını ifade ederek, araştırmanın bazı bölümlerinin, kendisinin bir gazeteye vereceği demeç vesilesiyle gazetede yayımlandığını ve bunun bir bütün olarak ele alınması gerektiğini kaydetti.

Yabancılarla ve Müslümanlarla ilgili ön yargıların ortadan kaldırılması için herkesin birlikte çaba harcaması gerektiğini bildiren Friedrich, yabancı düşmanlığının, özellikle yabancıların olmadığı yerlerde ortaya çıktığını, gençlerin aşırı sağa kaymaması ve demokrasiye özendirilmesi için bazı çalışmalar yaptıklarını, yine de bunun için toplumsal çabaya ihtiyaç duyduklarını söyledi.

TDU Başkanı Remzi Kaplan da seri cinayetlerin yetkili makamlar tarafından önceleri ciddiye alınmadığını savunarak, Almanya'da hiçbir şeyden endişe ya da korku duymadan çalışmak istediklerini belirtti.

Toplantıya, vatandaşların ve TDU yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Berlin Başkonsolosu Mustafa Pulat ve Berlin Eyalet Meclisi Üyesi Kurt Wansner de katıldı.

