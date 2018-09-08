ALMAN YATIRIMCI PRIME DEVELOPMENT DİYARBAKIR’DA

DİYARBAKIR - Gayrimenkul geliştirme, kiralama, yönetim danışmanlığı uzmanı Prime Development Diyarbakır’ın en önemli lokasyonlarından birinde yer alan, Doğu ve Güneydoğu’nun en büyük alışveriş merkezi Ceylan Karavil Park Alışveriş Merkezi ile el sıkıştı.

Ceylan Grup ve Karavil ortaklığı ile 2014 yılında açılan alışveriş merkezi, 65.000 m² kiralanabilir alana sahip ve 200 mağaza, 2.000 araçlık otopark, 2.000 kişilik sinema kompleksi, 2.800 m²’lik eğlence alanı ve 3.000 m²’lik dev akvaryum ile Diyarbakır’ın ve bölgenin en önemli yatırımı.

Ceylan Karavil Park ile birlikte toplam 350.000 m² kiralanabilir alan ve 1.000’in üzerinde mağazanın yönetimini üstlenen Prime Development, kendi alanlarında uzman uluslararası tecrübeye sahip kadrosu ile sunduğu ticari gayrimenkul geliştirme, pazarlama, kiralama ve yönetim alanlarındaki tüm hizmetleri tek elden yürütüyor. PD, Türkiye’de kendi yatırımı olan Primemall Gaziantep, Primemall İskenderun, Primemall Antakya ve Primemall Sivas projelerinin yanısıra; Neomarin Pendik, Westalife Zonguldak, Tuzlaport ve Sapphire İstanbul alışveriş merkezi projelerinin de kiralama ve yönetimini sürdürüyor.