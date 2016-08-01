Alman maslahatgüzar Dışişlerine çağrıldı

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Robert Dölger, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Diplomatik kaynaklar, Alman diplomatla, Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle bağlanıp halka hitap etmesinin Almanya Anayasa Mahkemesi kararıyla engellenmesi konularının görüşüleceğini bildirdi.
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann'ın şehir dışında olması nedeniyle görüşmenin Dölger ile yapılacağı ifade edildi.
Dölger, Bakanlığa saat 14.00'te gelecek.
AA