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Alkollü tır sürücüsü yol ortasında uyuyakaldı

Konya'da yol ortasında uyuyakalan tır sürücüsü, polis ve çevredeki vatandaşlarca güçlükle uyandırıldı.

Alkollü tır sürücüsü yol ortasında uyuyakaldı

Konya'da yol ortasında uyuyakalan tır sürücüsü, polis ve çevredeki vatandaşlarca güçlükle uyandırıldı.

18 Ağustos 2017 Cuma 09:59
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Alkollü tır sürücüsü yol ortasında uyuyakaldı

Konya'da yol ortasında uyuyakalan ve güçlükle uyandırılan alkollü tır sürücüsünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu ve 2 bin 507 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, 21 FB 154 plakalı tır, merkez Karatay ilçesi Piri Esat Caddesi'nde yol ortasında çalışır vaziyette durdu.

Sürücü Serdar Savaş'ın, direksiyon başında uyuduğunu gören vatandaşlar polisi aradı.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, tırın motorunu durdurup anahtarı aldı ve Savaş'ı uyandırmak için çaba harcadı.

Bir süre sonra uyanan sürücü, çalışmayan tırı sürmeye çalıştı.

Tır trafikten men edildi, sürücünün ehliyetine el konuldu

Polisin ısrarına rağmen sürücü koltuğundan inmeyen Savaş, çevredekilerin yardımıyla yan koltuğa alındı ve araç yoldan kaldırıldı. 

Bunun üzerine Savaş'a 2 bin 507 lira para cezası yazıldı ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Trafikten men edilen tır ise polis ekiplerince otoparka götürüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
KonyaAlkollü Tır SürücüsüYol Ortasında UyuyakaldıPiri Esat Caddesi
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