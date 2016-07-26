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Alihan İpek, Ultra Europe'da ülkemizi temsil etti!

Dünya'nın en büyük festivalleri arasında kabul edilen Ultra Europe'da Alihan, ülkemizi gururla temsil etti!

Alihan İpek, Ultra Europe'da ülkemizi temsil etti!

Dünya'nın en büyük festivalleri arasında kabul edilen Ultra Europe'da Alihan, ülkemizi gururla temsil etti!

26 Temmuz 2016 Salı 20:10
4928 Okunma
Alihan İpek, Ultra Europe'da ülkemizi temsil etti!

Bu sene 15-17 Temmuz tarihleri arasında Hırvatistan'ın Split kentinde düzenlenen Avrupa'nın en büyük elektronik müzik organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Ultra Music Festival Europe, dünyanın farklı yerlerinden bir çok ünlü DJ'e ev sahipliği yaptı. Armin van Buuren, Hardwell, David Guetta gibi birçok ünlü DJ'i barındıran olağanüstü festivalde ülkemizi tek Türk olarak Alihan İpek temsil etti. Etkinliğe davet edilen Alihan, 16 Temmuz'da Hırvatistan'da etkileyici bir performans sergileyerek herkesin beğenisini topladı. Geçtiğimiz 2 senedir katlanarak artan başarısına bir yenisini ekleyen Alihan, çıtayı oldukça yükseltti. Bakalım ilerleyen günlerde Alihan'ı hangi uluslararası organizasyonlarda göreceğiz.


Alihan İpek'in Ultra Europe 2016'da sergilediği performansı hemen aşağıda yer alan ses oynatıcısı ile dinleyebilirsiniz;

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 21.01.2017 23:42
Anahtar Kelimeler:
Ultra EuropeAlihan İpek
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