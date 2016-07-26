Alihan İpek, Ultra Europe'da ülkemizi temsil etti!

Bu sene 15-17 Temmuz tarihleri arasında Hırvatistan'ın Split kentinde düzenlenen Avrupa'nın en büyük elektronik müzik organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Ultra Music Festival Europe, dünyanın farklı yerlerinden bir çok ünlü DJ'e ev sahipliği yaptı. Armin van Buuren, Hardwell, David Guetta gibi birçok ünlü DJ'i barındıran olağanüstü festivalde ülkemizi tek Türk olarak Alihan İpek temsil etti. Etkinliğe davet edilen Alihan, 16 Temmuz'da Hırvatistan'da etkileyici bir performans sergileyerek herkesin beğenisini topladı. Geçtiğimiz 2 senedir katlanarak artan başarısına bir yenisini ekleyen Alihan, çıtayı oldukça yükseltti. Bakalım ilerleyen günlerde Alihan'ı hangi uluslararası organizasyonlarda göreceğiz.



Alihan İpek'in Ultra Europe 2016'da sergilediği performansı hemen aşağıda yer alan ses oynatıcısı ile dinleyebilirsiniz;



