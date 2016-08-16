Ali Ünal'ın aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında eski Zaman gazetesi yazarı Ali Ünal'ın da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Ali Ünal, kardeşi Mustafa Ünal, Günay Aydın ve Ahmet Gökalp'in savcılıktaki sorguları tamamlandı.

Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkarılan eski Zaman gazetesi yazarı Ali Ünal ile diğer şüpheliler, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütüne yardım etmek", "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklandı.