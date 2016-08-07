Ali Çelik'in oğulları ve yeğeni Kapıkule'de yakalandı

EDİRNE - Samanyolu televizyonunun eski Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelik'in oğulları ve yeğeni yurt dışına kaçarken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a gitmek için otobüsle Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Ali Çelik'in oğlu Hasan ve Hüseyin ile yeğeni Bekir Çelik, işlem sırasında otobüsten inmeyerek pasaportunu diğer yolcuların evraklarıyla birlikte kontrole gönderdi.

Yolcuların evraklarını kontrol eden memur, şüphelilerin pasaportundaki mührün sahte olduğunu belirledi. Yurt dışına çıkış yasağı bulunan ve haklarında daha önce silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan işlem yapılan şüpheliler, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu devam ediyor. Kardeşlerin babasının yanına gitmek istedikleri öğrenildi.

Şüphelilerin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan işlem yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

Paralel yapıya bağlı birçok şirkette etkin rol alan Ali Çelik, Bank Asya Yönetim Kurulu üyeliği de yaptı. Çelik, geçen sene yurt dışına kaçmıştı.