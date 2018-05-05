Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102599
ALTIN
178.817
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7243
EURO
5.0509
Alex Ferguson beyin kanaması geçirdi
Alex Ferguson beyin kanaması geçirdi
Altay’da şampiyonluk coşkusu
Altay’da şampiyonluk coşkusu
Çaykur Rizespor şampiyonluk kupasını aldı
Çaykur Rizespor şampiyonluk kupasını aldı
Trabzonspor evinde farklı mağlup oldu
Trabzonspor evinde farklı mağlup oldu
"GyroTürk"de seri üretim hazırlığı
"GyroTürk"de seri üretim hazırlığı

Alex Ferguson beyin kanaması geçirdi

Manchester United'ın efsane teknik direktörü İskoç Alex Ferguson, beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Alex Ferguson beyin kanaması geçirdi

Manchester United'ın efsane teknik direktörü İskoç Alex Ferguson, beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 22:33
0 Okunma
Alex Ferguson beyin kanaması geçirdi

MANCHESTER - Manchester United'ın efsane teknik direktörü İskoç Alex Ferguson, beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

İngiltere'nin Manchester United ekibiyle birçok başarıya imza atan 76 yaşındaki Ferguson, beyin kanaması sebebiyle acilen hastaneye götürüldü.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yaşanan bu süreç iyi atlatıldı ancak Ferguson'un sağlığına kavuşması için yoğun bakımda kalması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ülkesi İskoçya'da teknik adamlık kariyerinin ardından 1986 yılında Manchester United'ın başına geçen Alex Ferguson, İngiliz ekibiyle 2013 yılına kadar 13 Premier Lig şampiyonluğu, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Alex FergusonÖnce Vatan Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van'da üzerine yıldırım düşen güvenlik korucusu öldü
Van'da üzerine yıldırım düşen güvenlik korucusu öldü
Mersin merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
Mersin merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
Salih Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirdi
Salih Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirdi
Otomobilden 200 kilo dana eti çıktı
Otomobilden 200 kilo dana eti çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri bir fitne fesat kaynatıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri bir fitne fesat kaynatıyor
Yunanistan'da gözaltına alınan işçi iade edildi
Yunanistan'da gözaltına alınan işçi iade edildi
Bakan Tüfenkci'den Türkiye-Irak KEK Toplantısı açıklaması
Bakan Tüfenkci'den Türkiye-Irak KEK Toplantısı açıklaması
Japon şirket Manisa'ya 30 milyonluk yatırım yapacak
Japon şirket Manisa'ya 30 milyonluk yatırım yapacak
Yaralıları THK taşıyacak
Yaralıları THK taşıyacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ