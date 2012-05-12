ALES yarın yapılacak

ALES, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 81 il merkezi ile Lefkoşa'da ve Bişkek'te yapılacak.

Saat 09.30'da başlayacak olan sınav 180 dakika sürecek ve adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir test uygulanacak.

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için ALES'e girmek gerekiyor.

Türkiye'deki lisansüstü eğitimi programlarında öğrenim görmek isteyenlerin de ALES'e katılması koşulu bulunuyor.

Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de bu sınavın sonuçları kullanılıyor.

Adayların sınava girerken yanlarında sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport bulundurması gerekiyor. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak. Adaylar sınava girecek binanın önünde sınav başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunacak.