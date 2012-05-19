Albay törende gözaltına alındı

İZMİR - ''Kafes Eylem Planı'' ve ''Amirallere Suikast'' iddialarına ilişkin davalarla birleştirilen Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmatla ilişkin İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz yargılanan Kurmay Albay Levent Gülmen, mahkemenin yakalama kararı üzerine İzmir'in Foça ilçesinde gözaltına alındı.



''Silahlı terör örgütüyle doğrudan bağlantılı olarak Kafes Eylem Planı'nı hayata geçirmek üzere faaliyet yürüten yasa dışı örgütlenmenin üyesi olmak'' suçlamasıyla tutuklu yargılanan ve 5 Temmuz 2010'da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Levent Gülmen ile ilgili mahkeme yeniden yakalama kararı aldı.

Karar üzerine, Foça Cumhuriyet Meydanı'ndaki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerine katılan Güney Deniz Saha Komutanlığı'nda görevli Kurmay Albay Levent Gülmen, askeri inzibat tarafından gözaltına alındı.

Gülmen'in, işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.