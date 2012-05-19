Albay törende gözaltına alındı

''Silahlı terör örgütüyle doğrudan bağlantılı olarak Kafes Eylem Planı'nı hayata geçirmek üzere faaliyet yürüten yasa dışı örgütlenmenin üyesi olmak'' suçlamasıyla tutuklu yargılanan ve 5 Temmuz 2010'da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Levent Gülmen ile ilgili mahkeme yeniden yakalama kararı aldı.
Karar üzerine, Foça Cumhuriyet Meydanı'ndaki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerine katılan Güney Deniz Saha Komutanlığı'nda görevli Kurmay Albay Levent Gülmen, askeri inzibat tarafından gözaltına alındı.
Gülmen'in, işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.
AA