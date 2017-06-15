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Alanya'da yabancı elektrik abonesi sayısı 30 bine ulaştı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yabancı uyruklu elektrik abone sayısı 30 bine ulaşırken yabancı abonelere kendi dilleriyle hizmet verebilmek üzere bölgede özel personel istihdam edildi.

Alanya'da yabancı elektrik abonesi sayısı 30 bine ulaştı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yabancı uyruklu elektrik abone sayısı 30 bine ulaşırken yabancı abonelere kendi dilleriyle hizmet verebilmek üzere bölgede özel personel istihdam edildi.

15 Haziran 2017 Perşembe 13:36
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Alanya'da yabancı elektrik abonesi sayısı 30 bine ulaştı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yabancı uyruklu elektrik abone sayısı 30 bine ulaşırken yabancı abonelere kendi dilleriyle hizmet verebilmek üzere bölgede özel personel istihdam edildi.

CK Akdeniz Elektrik'ten yapılan açıklamada, Alanya'da 192 bin aboneye hizmet veren şirketin, yabancı abone sayısının her geçen gün artığına işaret edildi.

İlçedeki toplam yabancı abone sayısını 30 bine ulaştıran CK Akdeniz Elektrik'in, yabancı abonelerine kendi dilleriyle hizmet verebilmek üzere bölgede özel personel istihdam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış AŞ Genel Müdür Erol Değerli, Antalya'da başta Alanya olmak üzere birçok ilçede yerleşen çok sayıda milliyetten abonelerinin olduğunu kaydetti.

Tüm çalışmalarını müşteri memnuniyeti odaklı yürüten bir şirket olarak yabancı abonelerine de en iyi hizmeti vermek için yoğun çaba sarf ettiklerini vurgulayan Değerli, "Abonelik, tahsilat ve avantajlı tarifeler gibi konularda personelimizle iletişime geçen yabancı uyruklu abonelerimize yardımcı olmak adına Alanya Müşteri Hizmet Merkezimizde İngilizce ve Almanca bilen personel istihdam ediyoruz. Bu konuda aldığımız olumlu geri dönüşler de bizi çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Alanya Kaymakamlığının verilerine göre, ilçede 79 ülke vatandaşının 37 binin üzerinde taşınmazı bulunuyor. Ruslar listede ilk sırayı alırken bu ülke vatandaşlarını Norveçli, Alman, Danimarkalı ve İsveçliler izliyor. Yerleşik hayata geçen yabancıların büyük bölümü, elektrik aboneliğini kendi üzerine aldığı için bölgede hizmet veren CK Akdeniz Elektrik'in müşterileri arasında yer alıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaAlanyaElektrik AboneYabancı Elektrik Abonesi
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