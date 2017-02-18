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Alaeddin Kaya'nın yakınlarına 15'er yıla kadar hapis istemi

Zaman gazetesinin eski imtiyaz sahibi ve "FETÖ çatı davası" sanığı Kaya'nın eşi, iki oğlu ve gelininin de arasında bulunduğu 8 kişi hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Alaeddin Kaya'nın yakınlarına 15'er yıla kadar hapis istemi

Zaman gazetesinin eski imtiyaz sahibi ve "FETÖ çatı davası" sanığı Kaya'nın eşi, iki oğlu ve gelininin de arasında bulunduğu 8 kişi hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

18 Şubat 2017 Cumartesi 11:25
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Alaeddin Kaya'nın yakınlarına 15'er yıla kadar hapis istemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Zaman gazetesinin eski imtiyaz sahibi olan ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) çatı davasında da yargılanan Alaeddin Kaya'nın eşi Zeynep Kaya, çocukları Cüneyt ve Zübeyir Kaya ile bir gelininin arasında bulunduğu 8 kişi hakkında, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın iddianamesinde, dosyadaki deliller birlikte değerlendirildiğinde, "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan halen Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Alaeddin Kaya'nın eşi Zeynep Kaya, çocukları Cüneyt Kaya ve Zübeyir Kaya, gelini Fatma Betül Kaya ve bunlarla irtibatlı olan ve birlikte hareket ettikleri belirlenen Abdülmecit Koyunsağan, Ayşegül Baldemir ve Ömer Bulut'un FETÖ üyesi oldukları ifade edildi.

Bu kişilerin yöneticisi, ortağı veya çalışanı oldukları şirketler aracılığıyla FETÖ ile irtibatlı kişi ve kuruluşlara finansal kaynak sağladıklarına, örgüt adına toplanan himmet paralarını şirketleri aracılığıyla akladıklarına, Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'yı kurtarmak için birçok kişi adına hesap açarak para yatırdıklarına, örgüt üyelerinde bulunan ByLock ve Kakao gibi haberleşme programları kullandıklarına dikkat çekilen iddianamede, bütün sanıkların "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Zaman GazetesiAlaeddin Kaya
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