ADANA - ABDULLAH ÖZKUL

Adana'nın Aladağ ilçesinde özel öğrenci yurdunda çıkan yangınla ilgili Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca hazırlanan rapor ortaya çıktı. Yangının ne şekilde ve ne zaman ihbar edildiği, ekiplerin kurtarma ve yangın söndürme çalışmalarına ilişkin bilgiler aktarılan raporda, ihbar ve ekiplerin çıkış saati 19.24, olay yerine varış zamanı ise 19.25 olarak yer aldı.

Raporda, yangının 29 Kasım 19.24 sıralarında Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Aladağ itfaiye şubesine yaya olarak gelen kişi tarafından ihbar edildiği belirtilerek, ivedi bir şekilde arazözde bulunan iki personel ve başka bir araçtaki personelin olay yerine intikal ettiği ve bir dakika içinde olaya müdahalede bulundukları aktarıldı.

Olay yerinde 2 katlı binanın tamamen alevler içerisinde olduğunun görülmesi üzerine yangına hemen müdahale edildiği kaydedilen raporda, şu bilgilere yer verildi:

"Yangının binayı tamamen kapladığının görülmesi üzerine takviye kuvvet istenmiştir. Bölge Orman İşletmesine ait 2 arazöz ile maden işletmesine ait 2 arazöz takviye gelmiştir ayrıca Adana merkezimizde bulunan 1 CAN-KUR ve 1 arazöz ile 1 adet merdivenli araç ile yeteri kadar personelle ile toplamda 9 adet araçla olaya müdahale edilmiştir. Müdahale esnasında seyyar merdivenli aracımız ile H.T.Ç. tarafından binanın doğu cephe birinci katından 7 öğrenci kurtarılarak aşağıya indirilmiş, diğer personelimizin arama kurtarma malzemesiyle 5 öğrencinin de atlamak suretiyle tahliyesi sağlanmıştır."



Raporda, yapılan incelemede bina içerisindeki ahşapların vernikli ve yapıştırmalı (slikonlu) olması nedeniyle ani yanıcı parlayıcı malzemelerin yangının hızlı bir şekilde çatıya kadar kısa sürede yayılmasına yol açtığı belirtildi.

İhbarın yangın başlangıcından muhtemelen 15-20 dakika sonra yapıldığının değerlendirildiği raporda, şunlar kaydedildi:

"Yangın hızlı bir şekilde çatıya kadar sirayet etmiş olup, çatının tavan kısmının beton olmayıp vernikli ahşaptan olmasından dolayı ani ve hızlı bir şekilde alev aldığı değerlendirilmektedir. Daha sonra yapılan incelemelerde, zemin katta bulunan yemekhane ve mevcut odalardaki pencerelerde demir parmaklıkların olduğundan dolayı öğrencilerin yukarı katlara kaçarak toplanabilecekleri değerlendirilmiştir. Birinci ve ikinci kat koridorlarından yangın merdivenine çıkış kapılarının, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğinin 50. maddesinin (b) fıkrası gereği 'İç koridora açılan kapıların yangına karşı en az 30 dakika dayanıklı olması ve kendiliğinden kapatan düzenekleriyle donatılması gerekir' denilmesine rağmen (panik bağlı kapı) olması gerekirken, PVC plastik kapı olduğu ve bu kapıların ısınmadan dolayı yanarak genleşip açılmadığı değerlendirilmektedir ayrıca kapı üzerinde anahtar bulunmadığı tespit edildi."

İtfaiye araçlarının geçişi kameraya yansımıştı

Aladağ'da 29 Kasım günü itfaiye araçlarının yangın ihbarının ardından özel öğrenci yurduna doğru gidişi, yurda yaklaşık 500 metre uzaklıktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.

Saati bir saat geride olan güvenlik kamerası, ilk itfaiye aracının iş yeri önünden 18.24'te (19.24) geçişini, ikinci itfaiye aracının 18.27'de (19.27) kameranın görüş açısındaki su dolum vanası önünde bekleyip 18.34'te (19.34) buradan hareket edişini kaydetmişti.

Kameraya, itfaiye araçlarının belirli aralıklarla su vanası önüne gelişleri ve yangın mahalline gidişleri de yansımıştı.

Takviye olarak gelen bir itfaiye aracının geçişi ise ilçe girişindeki bir akaryakıt istasyonunun kamerasınca kaydedilmişti.

Adana'nın Aladağ ilçesinde, 29 Kasım'da özel öğrenci yurdunda çıkan yangında 10 öğrenci, yurt müdürünün 6 yaşındaki kızı ve bir eğitmen olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı.

AA