Alaçatı'da müzik yayınına desibel sınırı

Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Çeşme Alaçatı'da yaz sezonu boyunca 75 desibelin üzerinde müzik yayını yapılamayacak.

Alaçatı Turizm Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dernek tarafından Çeşme Belediyesi desteğiyle hayata geçirilen #alacati75desibel projesiyle müzik seslerine sınırlama getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen dernek başkanı Korkut Denizeri, Türk turizminin gözbebeği Alaçatı'nın sektörde ihmal edilen "korumacı turizm"in önderi olduğuna dikkati çekti.

Başlattıkları #alacati75desibe projesiyle yine bir önderlik yaptıklarını ifade eden Denizeri, şöyle devam etti:

"Turizm merkezlerinde özellikle de hepimizin ortak yaşam alanı olan sokaklarımıza taşan aşırı ses ve eğlence, gürültü kirliliği yaratıyor. Bu da turizm kalitesinin düşmesine neden oluyor. Alaçatı zaten yüksek sese karşı örnek bir tavır sergiliyor. Belediyemiz başta olmak üzere Kaymakamlık ve İlçe Emniyet Müdürlüğü bu konuda da ellerini taşın altına koyarak çalışıyor. Bu projeyle de 135 işletmemiz, Alaçatı'nın ortak kullanım alanı olan sokaklarda 75 desibel üzerinde müzik yayını yapmayacak."

Proje Direktörü Sema Aydın ise proje için ses mühendislerine danıştıklarını, belirledikleri 75 desibelin, titiz çalışmalar sonrası belirlendiğini ifade etti.

Huzurlu bir tatilin herkesin hakkı olduğunu belirten Aydın, projenin 3 ayağı bulunduğuna dikkati çeken Aydın, şunları söyledi:

"Derneğimize üye olan 135 işletmeyi, ortak kullanım alanı olan sokaklarda 75 desibel kuralına uymaya davet ediyoruz. Üye olmayan işletmelere yönelik farkındalık oluşturmak için uyarıcı nitelikte afiş tasarladık ve sloganımızı 'Mekanın ses getirsin, gürültün değil' olarak belirledik. Diğer işletmeleri de bu kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz."

Çözümün ikinci ayağını Alaçatı sakinleri ile Alaçatı'ya gelen misafirlerin oluşturduğunu dile getiren Aydın, 75 desibel üzeri sese sürekli maruz kalmanın insan sağlığına olumsuz etkisi olduğunu bildirdi.

Aydın, projenin üçüncü ayağında ise olumlu ve olumsuz örneklerin #alacati75desibel etiketiyle sosyal medyada teşhir edilmesini planladıklarını kaydetti.