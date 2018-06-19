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Alacabel Tüneli 'kış' çilesini bitirecek

Antalya-Konya karayolu üzerinde yapımı devam eden 7 bin 300 metre uzunluğundaki Alacabel Tüneli, Toroslarda kış aylarında etkili olan tipi ve buzlanma nedeniyle yaşanan çileli yolculuğa son verecek.

Alacabel Tüneli 'kış' çilesini bitirecek

Antalya-Konya karayolu üzerinde yapımı devam eden 7 bin 300 metre uzunluğundaki Alacabel Tüneli, Toroslarda kış aylarında etkili olan tipi ve buzlanma nedeniyle yaşanan çileli yolculuğa son verecek.

19 Haziran 2018 Salı 11:58
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Alacabel Tüneli 'kış' çilesini bitirecek

Antalya-Konya karayolu üzerinde yapımı devam eden 7 bin 300 metrelik Alacabel Tüneli tamamlandığında, kışın tipi ve buzlanma nedeniyle sürücülerin yaşadığı çileli yolculuk ve kilometrelerce uzunluğundaki araç kuyruğu son bulacak.

Karayolları Genel Müdürlüğünden derlediği bilgiye göre, Antalya-Konya karayolu üzerinde iki yıl önce yapımına başlanan 7 bin 300 metre uzunluğundaki Alacabel Tüneli'nde çalışmalar sürüyor.

Türkiye'nin karayolu ağında kuzey-güney aksı üzerinde ana arter özelliği taşıyan Konya-Antalya yolu, kış aylarında yoğun kar yağışı alıyor.

Kıvrımlı yolları, eğim ve rampasıyla anılan mevkide yapımına iki yıl önce başlanan Alacabel Tüneli ve bağlantı yolları, 320 milyon liraya malolacak.

Ankara ile Antalya arasındaki trafik aksının yükünü çeken güzergahta yer alan tünel, kış aylarında etkili olan tipi ve buzlanma nedeniyle yaşanan çileli yolculuğa son verip, güvenli ve konforlu yolculuk imkanı sağlayacak.

Yaz aylarında Akdeniz bölgesinin yüksek turizm potansiyelinden dolayı taşıt trafiği artan güzergahtaki bu proje ile kar yağışı, buzlanma ve tipinin yoğun olduğu kesimlerde yaklaşık 400-500 metrelik alt kotlarda tünel ve bağlantı yolları yapılacak.

2019'da hizmet verecek

Mevcut karayolu standardını yükseltip trafik güvenliğini artırması amaçlanan projenin, 12 Ekim 2019'da tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Proje, ihale edilen kesime ilişkin 7,36 kilometresi çift tüp tünel, 11,8 kilometresi bölünmüş yol olmak üzere toplamda 19,2 kilometreden oluşuyor. Projenin 10,9 kilometresi Konya Bölge Müdürlüğü sınırlarında, 8,3 kilometresi ise 13. Bölge Müdürlüğü sınırlarında yer alıyor.

Proje kapsamında birisi köprülü olmak üzere 3 kavşağın yer aldığı Alacabel Tüneli, mevcut yolun kotunu 427 metreye düşürecek.

Tünelde boyuna eğimin eksi yüzde 3,46 olması, yakıt tasarrufu ve güvenli seyahat imkanı sağlayacak. Tüneller arasında 9 karşılıklı sığınma cebi ve acil geçiş yeri yapılan proje sayesinde yol mesafesi yaklaşık 7 kilometre kısalacak.

Tırmanma ve inişleri kaldırdığı için araç yakıt tasarrufu açısından ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak projeyle yılda yaklaşık 25 milyon, akaryakıt tüketiminde de 17,6 milyon liralık tasarruf sağlanacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışı, buzlanma ve tipinin yoğun olduğu kesimde karayolu standardı da yükselecek, trafik emniyeti, can ve mal güvenliği sağlanmış olacak.

Alacabel Tüneli'ndeki çalışmalarda bugüne kadar toplamda 7 bin 515 metre tünel kazısı (3 bin 855 metre sol tüp, 3 bin 660 metre sağ tüp) tamamlandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Karayolları Genel MüdürlüğüAlacabel Tüneli
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Bilge Han 2018-06-19 12:33:45

Kimilerinin de gözleri var görmez, kulakları var duymaz, devlet dağları deliyor ne işe yarıyorsa... Bunlar halka hizmet değil. Siz değiştirmeye çalışın ki bu tür yatırımlar bir daha yapılmasın. Ne gereği var ki. Ne güzel yollarda kalıyorduk. Çile çekme hakkımızı kimse elimizden alamaz...

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