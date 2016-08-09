Aksaray merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 10 tutuklama

AKSARAY
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Aksaray, Düzce, Mersin, Antalya, Ankara, Kırıkkale, Konya ve Karaman'da FETÖ/PDY'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltında bulunan 16 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.Örgüte finans sağladıkları gerekçesiyle 3 Ağustos Çarşamba günü Aksaray merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, aralarında okul müdürleri, iş adamları ve doktorların da bulunduğu 29 kişi gözaltına alınmıştı.
AA