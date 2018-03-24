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Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi

Aksaray'da bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi

Aksaray'da bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

24 Mart 2018 Cumartesi 10:15
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Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Adıyaman'a geziye gidenleri taşıdığı öğrenilen Nurettin T. (59) idaresindeki 34 VY 0804 plakalı Kırmızıgül firmasına ait yolcu otobüsü, Aksaray-Ankara karayolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 37 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cesetleri, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Şoförün uyuduğu iddiası

Kazadan yara almadan kurtulan otobüsteki yolculardan Deniz Pınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'dan Adıyaman'a yolculuk ettiklerini söyledi.

Kaza olduğu sırada uyanık olduğunu anlatan Pınar, "Otobüs yavaş yavaş yoldan çıktı. Sonra otobüsün sağ tarafı boşa düşünce takla attık. Şoför galiba uykuya dalmıştı." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AksarayYolcu Otobüsü
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