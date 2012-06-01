Akkuyu'ya vize çıktı

Anayasa Mahkemesi, Akkuyu'da nükleer santral kurulmasına ilişkin Türkiye ve Rusya arasında imzalanan anlaşmanın onaylandığına dair kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini reddetti.

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, 6007 sayılı ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde Akkuyu Sahasında Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun''un 1. maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini esastan görüşerek karara bağladı.

Yüksek Mahkeme, yasanın, Akkuyu'da nükleer santral kurulmasına ilişkin anlaşmanın uygun bulunduğuna dair hükmünün iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini reddetti.