Akıncı'ya giden karacı yarbay emir komutayı havacılara bırakmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda yapılan duruşmada savunma yapan sanık Fahri Ünver, Muharebe Elektronik Bilgi Sistemler Okulunda (MEBS) kursiyer teğmen olarak görevli olduğunu, 15 Temmuz akşamı bölük komutanının çağırması üzerine MEBS Okuluna gittiğini söyledi.

Tabur komutanı eski Kurmay Yarbay Metin Bilgici'nin içtimaya geldiğini, emri üzerine sivil araçlarla 23.50 civarında MEBS Okulundan çıkarak, Akıncı Üssü'ne gittiklerini anlatan Ünver, kanunsuz bir emirle Akıncı'ya geldiklerini anladıktan sonra MEBS okuluna geri döndüklerini beyan etti.

Bilgisi dışında Akıncı Üssü'ne götürüldüğünü iddia eden Ünver, "Hain FETÖ ile hiçbir bağlantım yoktur. Eğitim kurumlarında okumadım, gazete ve dergilerine abone olmadım. Yaklaşık 15 aydır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum." savunmasını yaptı.

"Emir komuta havacılarda"

Savunmasına darbe girişimini lanetleyerek başlayan Fatih Koç ise 15 Temmuz öncesi MEBS okulunda kursiyer teğmen olduğunu, bölük komutan vekili Eren Çalışkan'ın çağırması üzerine okula gittiğini aktardı.

Tabur Komutanı Bilgici'nin emriyle Akıncı Üssü'ne gittiklerini ifade eden Koç, Bilgici'nin Akıncı Üssünde kursiyer teğmenlere emniyetle ilgili emirleri yerine getirmelerini söyleyerek, "Emir komuta bundan sonra havacılarda" dediğini aktardı.

MEBS Okulundaki bölük astsubayının kendilerine WhatsApp'dan emirlere itaat etmemeleri yönünde mesaj attığını anlatan Koç, sabah saatlerinde Akıncı'dan ayrılarak MEBS Okuluna döndüğünü belirtti.

Koç, "15 ve 16 Temmuz günleri hiçbir şekilde silah kullanmadım, kullanmayı da düşünmedim. Bize verilen emirlerin kanunsuz olduğunu anlayınca bizi Akıncı'ya getirenlerin emirlerine uymadım ve birliğime geri döndüm. Benim darbecilerle eylem ve fikir birliğim yoktur. Bu hain girişimin destekçisi olmadım." diyerek kendisini savundu.

Twitter'daki FETÖ propagandası

Sanık Yasin Tuncar'ın savunmasının ardından duruşma savcısı, Tuncar'a, Yasin Tuncar (@ysntncr92) isimli Twitter hesabından, FETÖ firarisi Zaman Gazetesi eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın 2 Ocak 2015'te basın açıklamasının retweet edildiğini, bu hesabın kendisine ait olup olmadığını sordu.

Sanık Tuncar, bu tarihte Twitter kullanmadığını öne sürmesi üzerine cumhuriyet savcısı sanık Tuncar'a, profil fotoğrafının kendisine ait olduğunu söyledi. Mübaşir aracılığıyla profil resminin gösterildiği Tuncar, fotoğrafın kendisine ait olmadığını öne sürerek, konuyla ilgili bilirkişi raporu alınması talebinde bulundu.

Duruşmaya öğle arası verildi.