'Akıncı Üssü'ndeki ben değilim' savunması

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin sivil şüphelilerinden Kemal Batmaz, eski Akıncı Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim'in bir sivile asker selamı verdiği görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını iddia etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi.

İddianamenin "3" numaralı şüphelisi, darbe girişimini Öksüz ile birlikte yönettiği belirlenen, Kaynak Kağıt AŞ'nin eski genel müdürü tutuklu Kemal Batmaz'ın ifadeleri de iddianamede yer aldı. Batmaz'ın hiç gitmediğini söylediği Akıncı Üssü'ndeki görüntüleri de iddianameye konuldu.

Görüntülere Akıncı Üs Komutanı Hakan Evrim'in kendisine asker selamı verdiği yansıyan Batmaz, "Bu görüntülerdeki şahıs ben değilim. Görüntülerdeki şahsın bana benzeyip benzemediğini inceletmem gerekir." ifadesini kullandı.

Batmaz'ın kod adı "Abdullah"

İddianamede Batmaz'ın FETÖ'nün yöneticileri arasında yer aldığı, örgüt içerisinde "Abdullah" kod ismini kullandığı belirtildi.

Batmaz'ın Kaynak Kağıt A.Ş'nin eski genel müdürü olduğu ifade edilen iddianamede, şüphelinin üniversite öğrencisiyken örgüte ait evde kaldığı, darbe girişiminin organize edilip yönetilmesinde görev aldığı bildirildi.

Batmaz'ın, Adil Öksüz'le yapılan toplantılarda yer aldığının aktarıldığı iddianamede, Öksüz'ün 17 Mart 2016 tarihinde örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile istişarelerde bulunmak üzere ABD'ye gittiği, aynı dönemde şüphelilerden Kemal Batmaz, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek'in de ABD'de oldukları, Gülen'e darbeye teşebbüs faaliyetiyle ilgili Ankara'da yapılan toplantılarla ilgili detaylı bilgi aktardıkları kaydedildi.

İddianamede, Öksüz'ün 11 Temmuz 2016'da Batmaz ile birlikte son değerlendirmeleri yapmak üzere ABD'ye aynı uçakla gittikleri, Gülen'e yapılan hazırlık çalışmalarıyla ilgili bilgi verdikleri ve kendisinden son talimatları aldıkları bildirildi.

Öksüz'ün eşi Batmaz'ın şirketinde

Atatürk Havalimanı'nda yan yana görüntüleri ortaya çıkan Batmaz'ın Öksüz'ü tanımadığını beyan ettiğinin ifade edildiği iddianamede, Öksüz'ün eşi Aynur Öksüz'ün Batmaz'ın yöneticisi olduğu Gurmed Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Şirketinde sigorta kaydının bulunduğu, bu nedenle Batmaz ile Öksüz'ün birbirlerini tanıdıklarının anlaşıldığı belirtildi.

Öksüz ile Batmaz'ın Akıncı Üssü'nde bulunduklarının belirtildiği iddianamede, Batmaz'ın Akıncı Üssü'nde toplantılar gerçekleştirdiği, hazırlık faaliyetleri sırasında vurulacak hedefler olarak belirlenen yerlerin vurulması, bombalanması emirlerini Akıncı Üssü'ndeki diğer yönetici şüphelilerle birlikte verdiği anlatıldı.

İddianamede, Batmaz'ın Öksüz ile birlikte darbeci şüphelilerle örgüt elebaşı Gülen arasında irtibat sağladığı vurgulandı.