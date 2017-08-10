Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108715
ALTIN
145.249
DOLAR
3.5410
STERLİN
4.5992
EURO
4.1588
ABD’nin En Etklili 10 Türk’ünden Biri: Ersal Özdemir
ABD’nin En Etklili 10 Türk’ünden...
Açıkhava konseri gibi Belediye Festivali
Açıkhava konseri gibi Belediye Festivali
Fikret Dedeoğlu hiç susmasın 
Fikret Dedeoğlu hiç susmasın 
"Ben CHP için yürümedim"
"Ben CHP için yürümedim"
Sıcaklar hayvanları da çarpıyor
Sıcaklar hayvanları da çarpıyor

Akıncı Üssü davasında sekizinci celse başladı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın sekizinci celsesi başladı.

Akıncı Üssü davasında sekizinci celse başladı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın sekizinci celsesi başladı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 10:20
0 Okunma
Akıncı Üssü davasında sekizinci celse başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın sekizinci celsesi başladı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, Başbakanlık, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da arasında bulunduğu müştekilerin avukatları ve bazı müştekiler katılıyor.

Duruşmada olay tarihinde Jandarma İstihbarat Okul Komutanı olan eski kurmay albay Murat Koçyiğit savunmasına başladı.

Davanın dünkü celsesinde savunmasını yapan ve çapraz sorgusuna başlanan, suç tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Personel Dairesinde Proje Şube Müdürü olan ve darbecilerin "Yurtta Sulh Konseyi" üyeleri içinde bulunan sanık eski kurmay albay Mustafa Barış Avıalan bugünkü duruşmadan vareste tutulduğu için çapraz sorgusuna yarın devam edilecek. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖAkıncı Üssü DavasıAkıncı Üssü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Bursa merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Şemdinli'deki olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor
Şemdinli'deki olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor
Kapıkule'de dönüş yoğunluğu sürüyor
Kapıkule'de dönüş yoğunluğu sürüyor
FETÖ'nün paraları 'yastık'tan çıktı
FETÖ'nün paraları 'yastık'tan çıktı
Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
'ByLock'tan 'hard diskleri kırın' talimatı
'ByLock'tan 'hard diskleri kırın' talimatı
AK Parti'ye saldırıyı çocuğa yaptırmışlar
AK Parti'ye saldırıyı çocuğa yaptırmışlar
Kayseri'de ByLock operasyonu: 26 gözaltı
Kayseri'de ByLock operasyonu: 26 gözaltı
Sahil Güvenlik 4 Yunanistan vatandaşını kurtardı
Sahil Güvenlik 4 Yunanistan vatandaşını kurtardı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ