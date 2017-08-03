Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 31°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
107278
ALTIN
144.243
DOLAR
3.5400
STERLİN
4.6435
EURO
4.1997
'Mucize bebek'
'Mucize bebek'
Erdener Koyutürk Taş Plaklarıyla Festivalde....
Erdener Koyutürk Taş Plaklarıyla Festivalde....
Büyük hedeflerle yeni bir sezona başlıyoruz
Büyük hedeflerle yeni bir sezona...
Yazar, çevirmen Ahmet Cemal vefat etti
Yazar, çevirmen Ahmet Cemal vefat...
Faruk K İle 'Hep Beraber'iz
Faruk K İle 'Hep Beraber'iz

Akıncı Üssü davasında gerginlik

Darbenin sivil yöneticilerinden Hakan Çiçek'in çapraz sorgusu sırasında, sanıklar ile izleyiciler arasındaki gerginlik nedeniyle duruşmaya ara verilerek salon boşaltıldı

Akıncı Üssü davasında gerginlik

Darbenin sivil yöneticilerinden Hakan Çiçek'in çapraz sorgusu sırasında, sanıklar ile izleyiciler arasındaki gerginlik nedeniyle duruşmaya ara verilerek salon boşaltıldı

03 Ağustos 2017 Perşembe 15:21
0 Okunma
Akıncı Üssü davasında gerginlik

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davada, darbenin sivil yöneticilerinden Hakan Çiçek'in çapraz sorgusu sırasında sanıklar ile izleyiciler arasında çıkan gerginlik nedeniyle duruşmaya ara verilerek salon boşaltıldı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen davanın üçüncü celsesine, darbenin sivil yöneticilerinden kapatılan Anafartalar Koleji sahibi Çiçek'in çapraz sorgusuyla devam edildi.

Bir avukatın terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarını okuyup okumadığını sorduğu Çiçek, Gülen'in kitaplarını okumadığını, savunmasını kendisinin hazırladığını öne sürdü. Bunun üzerine avukat, Çiçek'in savunmasında, Gülen'in kitabında kullandığı bir örneğe yer verdiğini belirttiHakan Çiçek de "Gülen'in kitaplarını okumuş ve bu kadar da malumata sahip bir adam olarak avukat hakkında suç duyurusunda bulunuyorum." dedi. Sanıklar, Çiçek'in sözlerini alkışladı.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, "Alkış yok, neyi alkışlıyorsunuz" diyerek sanıkları uyardı. İzleyiciler de Çiçek'in sözlerini alkışlayan sanıklara tepki gösterdi. Sanıklara pet şişe atılması üzerine salonda görevli kolluk güçleri taraflar arasında barikat oluşturdu.

Duruşma verilen aranın ardından saat 14.00'te yeniden başladı. Savunmasına devam eden Çiçek, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, Gülen ve Öksüz ile görüşmediğini iddia etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖAkıncı Üssü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İSPARK'larda İstanbulkart ile ödeme dönemi
İSPARK'larda İstanbulkart ile ödeme dönemi
İZDENİZ'deki grev sona erdi
İZDENİZ'deki grev sona erdi
Akıncı Üssü davasında üçüncü celse başladı
Akıncı Üssü davasında üçüncü celse başladı
Manisa merkezli 5 ilde 'ByLock' operasyonu
Manisa merkezli 5 ilde 'ByLock' operasyonu
KOCAYAYLA’DA KIRGIZ RÜZGARI
KOCAYAYLA’DA KIRGIZ RÜZGARI
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
'FETÖ babayı evladına düşürdü'
'FETÖ babayı evladına düşürdü'
Büyükçekmece festival ile coştu…
Büyükçekmece festival ile coştu…
Fransız uyruklu kişiye PYD/YPG'den tutuklama
Fransız uyruklu kişiye PYD/YPG'den tutuklama

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ