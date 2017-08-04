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Akıncı Üssü davasında dördüncü celse

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın dördüncü celsesi başladı.

Akıncı Üssü davasında dördüncü celse

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın dördüncü celsesi başladı.

04 Ağustos 2017 Cuma 10:54
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Akıncı Üssü davasında dördüncü celse

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın dördüncü celsesi başladı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da arasında bulunduğu müşteki avukatları ve bazı müştekiler katılıyor.

Duruşmada hazır olanların tutanağa geçirilmesinin ardından dün akşam saatlerinde savunmasını tamamlayan sivil sanık Nurettin Oruç'un çapraz sorgusu sürdürülecek.

Sanık Oruç'un çapraz sorgusunun tamamlanmasından sonra darbe girişimi sırasında üste olduğu belirlenen sivil sanık Harun Biniş'in savunmasına geçilmesi planlanıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖAkıncı Üssü DavasıAkıncı Üssü
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