Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
gök gürültülü yağmurlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95676
ALTIN
237.125
DOLAR
6.0999
STERLİN
8.0188
EURO
7.1351
ABD'den Rusya'ya suçlama
ABD'den Rusya'ya suçlama
Milliler yarı finalde
Milliler yarı finalde
CHP'den 'ekonomi' raporu
CHP'den 'ekonomi' raporu
Adı Üstünde: Belma Şahin
Adı Üstünde: Belma Şahin
Türkiye kamp yapıyor
Türkiye kamp yapıyor

Akıncı sanıkları FETÖ elebaşına sahip çıktı

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, müşteki polis memurunun FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için "Pensilvanya'daki vatan haini" ifadesine sanıklardan bazıları tepki gösterdi.

Akıncı sanıkları FETÖ elebaşına sahip çıktı

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, müşteki polis memurunun FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için "Pensilvanya'daki vatan haini" ifadesine sanıklardan bazıları tepki gösterdi.

14 Eylül 2018 Cuma 11:54
9 Okunma
Akıncı sanıkları FETÖ elebaşına sahip çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davaya devam edildi. 

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, 15 Temmuz'da şehit düşenlerin yakınlarıyla saldırılarda yaralananlar müşteki sıfatıyla beyanda bulundukları sırada, sanıkların sözlü sataşması nedeniyle gergin anlar yaşandı.

Müştekilerin beyanlarına, hakaret içeren sözlerle karşılık veren sanıklar, Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın talimatıyla salonda çıkarıldı. Müşteki beyanı alınmasına devam edildi.

"Üzerine mi alındın"

Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne F16'dan atılan bomba nedeniyle yaralanan polis memuru Osman Büte, o gece yaşadıklarını anlattıktan sonra "Pensilvanya'daki vatan haini Fetullah Gülen başta olmak üzere bütün darbe sanıklarından şikayetçiyim." dedi.

Büte'nin bu ifadelerine sanıklardan bazıları, "hakaret ediliyor" gerekçesiyle itiraz etti.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Giray, müştekiye tepki gösteren sanığa, "Hayırdır üzerine mi alındın, neden rahat durmuyorsun?" dedi.

Giray, duruşma düzenini bozduğu için sanığın salondan çıkarılmasını istedi.

Kısa süreli gerginliğin ardından duruşma, müşteki beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖAkıncı SanıklarıPensilvanyaSincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidecek
Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidecek
Bir haftada 54 terörist etkisiz hale getirildi
Bir haftada 54 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
Tatilcilere ağaç ve su üstünde konaklama imkanı
Tatilcilere ağaç ve su üstünde konaklama imkanı
Komutanlar Suriye sınırında
Komutanlar Suriye sınırında
Alparslan Kuytul hakkında iddianame
Alparslan Kuytul hakkında iddianame
Terör örgütünün kadın yapılanmasına ağır darbe
Terör örgütünün kadın yapılanmasına ağır darbe
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek
Saldırı hazırlığındaki 3 terörist yakalandı
Saldırı hazırlığındaki 3 terörist yakalandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ