Akın Öztürk'ün damadı adliyeye sevk edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturmanınşüphelilerinden, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün damadı Yarbay Hakan Karakuş ile Akıncı Hava Lojmanlarında cumartesi günü gözaltına alınan Yarbay Mustafa Azimetli'nin, Kazan İlçe Emniyeti Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Yarbay Karakuş ve Yarbay Azimetli, Sincan Batı Adliyesine sevk edildi.

Akıncı'da saklandıkları evlerde 1 dolarlık banknotlar bulunmuştu

Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığındaki aramalarda, darbe girişimi gecesi bombardımanda kullanılan uçakları koordine ettiği belirtilen 141. Filo Komutanı Pilot Yarbay Hakan Karakuş ve bombardımana katıldığı bildirilen 143. Filo Komutanı Pilot Yarbay Mustafa Azimetli'nin saklandıkları evlerde yapılan aramalarda 1 dolarlık banknotlar ve örgütsel doküman niteliği taşıyan dijital kayıtlar bulunmuştu.