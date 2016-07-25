Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.618
DOLAR
3.8365
STERLİN
5.3309
EURO
4.7269
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Akın Öztürk'ün damadı adliyeye sevk edildi

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün damadı Yarbay Karakuş ile Yarbay Azimetli adliyeye sevk edildi.

Akın Öztürk'ün damadı adliyeye sevk edildi

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün damadı Yarbay Karakuş ile Yarbay Azimetli adliyeye sevk edildi.

25 Temmuz 2016 Pazartesi 13:39
780 Okunma
Akın Öztürk'ün damadı adliyeye sevk edildi

 Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturmanınşüphelilerinden, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün damadı Yarbay Hakan Karakuş ile Akıncı Hava Lojmanlarında cumartesi günü gözaltına alınan Yarbay Mustafa Azimetli'nin, Kazan İlçe Emniyeti Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. 

Yarbay Karakuş ve Yarbay Azimetli, Sincan Batı Adliyesine sevk edildi.

Akıncı'da saklandıkları evlerde 1 dolarlık banknotlar bulunmuştu

Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığındaki aramalarda, darbe girişimi gecesi bombardımanda kullanılan uçakları koordine ettiği belirtilen 141. Filo Komutanı Pilot Yarbay Hakan Karakuş ve bombardımana katıldığı bildirilen 143. Filo Komutanı Pilot Yarbay Mustafa Azimetli'nin saklandıkları evlerde yapılan aramalarda 1 dolarlık banknotlar ve örgütsel doküman niteliği taşıyan dijital kayıtlar bulunmuştu.

AA

Son Güncelleme: 25.07.2016 13:41
Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖHava Kuvvetleri KomutanıAkın ÖztürkYarbay Hakan Karakuş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ