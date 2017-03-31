Akın Öztürk'ten şüpheli telefon görüşmeleri

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki olaylara ilişkin iddianamenin "1 numaralı" asker sanığı eski Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Üyesi Akın Öztürk'ün, 13-16 Temmuz 2016 tarihlerinde şüphelilerden İsmail Keskin ile 14, Veysel Kavak ile 4 ve Hakan Karakuş ile bir kez telefonla görüştüğü ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak mahkemeye gönderilen iddianamede, şüphelilerden Akın Öztürk'ün HTS analiz raporu da yer aldı.

Buna göre Öztürk, 13, 14, 15 ve 16 Temmuz'da şüphelilerden İsmail Keskin ile 14, Veysel Kavak ile 4 Hakan Karakuş ile bir kez telefonla görüştü.

Öztürk, aynı telefon numarasıyla, 2016 yılı Mayıs ayından darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz 2016 tarihine kadar şüphelilerden İsmail Keskin ile 25, Hakan Karakuş ile 11, Kemal Akçınar ile 6, Osman Nuri Gür ile 6, Veysel Kavak ile 4, Ahmet Özçetin ile 2, Uğur Buldu ile 2, Mustafa Azimetli ile 2, Hakan Evrim ile de bir kez telefon görüşmesi yaptı.

Akın Öztürk, darbe günü saat 17.43'te şüpheli İsmail Keskin'i aradı. Öztürk'ün telefonu, Ankara'nın Sincan ilçesindeki (ANKTAIKAMPUS2) baz istasyonundan hizmet aldı.

Öztürk ile Keskin, aynı gün saat 17.44, 21.32, 21.40, 21.41, 21.58 ve 23.16'da karşılıklı birbirlerini aradılar. Akın Öztürk, saat 22.51 ve 22.52'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargahında darbe faaliyetlerini koordine ettiği öne sürülen eski Albay Veysel Kavak'ı aradı.

Öztürk'ün telefonu 23.16'ya kadar Sincan'daki (ANKTAIKAMPUS2) baz istasyonundan hizmet aldı.

Şüpheli Akın Öztürk, 16 Temmuz 2016 günü saat 18.36'da şüpheli İsmail Keskin'i son kez aradı. Öztürk'ün telefonunun Çankaya Devlet Mahallesi Merasim Sokak'taki (ANKBANDO) baz istasyonundan hizmet aldığı belirlendi.

Yurt dışıyla görüşmeleri

Raporda Öztürk'ün yurt dışı görüşmelerine de yer verildi.

Buna göre, Akın Öztürk, 13 Haziran 2016'da İngiltere, 25 Haziran 2016'da İrlanda, 25 Haziran 2016'da İtalya, 2 Temmuz 2016'da Kuzey Kore, 5 Temmuz 2016'da Belçika ve Azerbaycan, 6 Temmuz 2016'da Belçika, 6 ve 7 Temmuz 2016'da Almanya ve 8 Temmuz 2016'da Belçika'da kullanılan hatlarla çeşitli defalar görüştü veya mesajlaştı.

İddianamede yer alan MASAK raporunda ise Akın Öztürk'ün 17 ve 27 Temmuz tarihleri arasında eşi Tülay Öztürk adına Türkiye Vakıflar Bankasında bulunan hesabına 86 bin 501 dolar transfer ettiği, bu paranın Tülay Öztürk tarafından çekilmek istendiği belirlendi.

Öztürk'ün damadı Hakan Karakuş'un da banka hesabını kapatarak parasını nakit çektiği tespit edildi.

İddianamede yer alan, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının raporuna göre de Akın Öztürk'ün kardeşi Aydın Öztürk'ün 667 sayılı KHK ile kapatılan kurumların bağlı olduğu şirketlerde SGK kaydının bulunduğu belirlendi.