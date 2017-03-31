Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
89175
ALTIN
145.781
DOLAR
3.6387
STERLIN
4.5325
EURO
3.8896
İyilikte yarışıyorlar
İyilikte yarışıyorlar
'Kapıda vize' sevinci
'Kapıda vize' sevinci
'Et spekülatörleri'ne uyarı
'Et spekülatörleri'ne uyarı
Türkiye ilk 10'da
Türkiye ilk 10'da
Erdoğan'dan 15 kanuna onay
Erdoğan'dan 15 kanuna onay

Akın Öztürk'ten şüpheli telefon görüşmeleri

Akıncı Hava Üssü'ndeki olaylara ilişkin iddianamenin "1 numaralı" asker sanığı eski YAŞ üyesi Öztürk'ün, 13-16 Temmuz tarihlerinde şüphelilerden Keskin ile 14, Kavak ile 4 ve Karakuş ile bir kez telefonla görüştüğü tespit edildi.

Akın Öztürk'ten şüpheli telefon görüşmeleri

Akıncı Hava Üssü'ndeki olaylara ilişkin iddianamenin "1 numaralı" asker sanığı eski YAŞ üyesi Öztürk'ün, 13-16 Temmuz tarihlerinde şüphelilerden Keskin ile 14, Kavak ile 4 ve Karakuş ile bir kez telefonla görüştüğü tespit edildi.

31 Mart 2017 Cuma 16:38
5 Okunma
Akın Öztürk'ten şüpheli telefon görüşmeleri

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖdarbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki olaylara ilişkin iddianamenin "1 numaralı" asker sanığı eski Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Üyesi Akın Öztürk'ün, 13-16 Temmuz 2016 tarihlerinde şüphelilerden İsmail Keskin ile 14, Veysel Kavak ile 4 ve Hakan Karakuş ile bir kez telefonla görüştüğü ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak mahkemeye gönderilen iddianamede, şüphelilerden Akın Öztürk'ün HTS analiz raporu da yer aldı.

Buna göre Öztürk, 13, 14, 15 ve 16 Temmuz'da şüphelilerden İsmail Keskin ile 14, Veysel Kavak ile 4 Hakan Karakuş ile bir kez telefonla görüştü.

Öztürk, aynı telefon numarasıyla, 2016 yılı Mayıs ayından darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz 2016 tarihine kadar şüphelilerden İsmail Keskin ile 25, Hakan Karakuş ile 11, Kemal Akçınar ile 6, Osman Nuri Gür ile 6, Veysel Kavak ile 4, Ahmet Özçetin ile 2, Uğur Buldu ile 2, Mustafa Azimetli ile 2, Hakan Evrim ile de bir kez telefon görüşmesi yaptı.

Akın Öztürk, darbe günü saat 17.43'te şüpheli İsmail Keskin'i aradı. Öztürk'ün telefonu, Ankara'nın Sincan ilçesindeki (ANKTAIKAMPUS2) baz istasyonundan hizmet aldı.

Öztürk ile Keskin, aynı gün saat 17.44, 21.32, 21.40, 21.41, 21.58 ve 23.16'da karşılıklı birbirlerini aradılar. Akın Öztürk, saat 22.51 ve 22.52'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargahında darbe faaliyetlerini koordine ettiği öne sürülen eski Albay Veysel Kavak'ı aradı.

Öztürk'ün telefonu 23.16'ya kadar Sincan'daki (ANKTAIKAMPUS2) baz istasyonundan hizmet aldı.

Şüpheli Akın Öztürk, 16 Temmuz 2016 günü saat 18.36'da şüpheli İsmail Keskin'i son kez aradı. Öztürk'ün telefonunun Çankaya Devlet Mahallesi Merasim Sokak'taki (ANKBANDO) baz istasyonundan hizmet aldığı belirlendi.

Yurt dışıyla görüşmeleri

Raporda Öztürk'ün yurt dışı görüşmelerine de yer verildi.

Buna göre, Akın Öztürk, 13 Haziran 2016'da İngiltere, 25 Haziran 2016'da İrlanda, 25 Haziran 2016'da İtalya, 2 Temmuz 2016'da Kuzey Kore, 5 Temmuz 2016'da Belçika ve Azerbaycan, 6 Temmuz 2016'da Belçika, 6 ve 7 Temmuz 2016'da Almanya ve 8 Temmuz 2016'da Belçika'da kullanılan hatlarla çeşitli defalar görüştü veya mesajlaştı.

İddianamede yer alan MASAK raporunda ise Akın Öztürk'ün 17 ve 27 Temmuz tarihleri arasında eşi Tülay Öztürk adına Türkiye Vakıflar Bankasında bulunan hesabına 86 bin 501 dolar transfer ettiği, bu paranın Tülay Öztürk tarafından çekilmek istendiği belirlendi.

Öztürk'ün damadı Hakan Karakuş'un da banka hesabını kapatarak parasını nakit çektiği tespit edildi.

İddianamede yer alan, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının raporuna göre de Akın Öztürk'ün kardeşi Aydın Öztürk'ün 667 sayılı KHK ile kapatılan kurumların bağlı olduğu şirketlerde SGK kaydının bulunduğu belirlendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Akıncı Hava ÜssüAkın ÖztürkFETÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"600 yıl boyunca hükümdarlığını sürdüren ecdadın torunları dirilişe geçti"
"600 yıl boyunca hükümdarlığını sürdüren ecdadın torunları dirilişe geçti"
"Bu millet, kendi anayasasıyla yönetilmeye layık"
"Bu millet, kendi anayasasıyla yönetilmeye layık"
FETÖ'nün medya yapılanması davasında 21 tahliye
FETÖ'nün medya yapılanması davasında 21 tahliye
'Darbe girişiminde yer almadım' ifadesini yazışmalar yalanladı
'Darbe girişiminde yer almadım' ifadesini yazışmalar yalanladı
"Fırat Kalkanı Harekatı başarıyla tamamlandı"
"Fırat Kalkanı Harekatı başarıyla tamamlandı"
Erler albayın 'polise ateş edin' emrini anlattı
Erler albayın 'polise ateş edin' emrini anlattı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ