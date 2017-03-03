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Akıllı otopark tabelaları yaygınlaşıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 noktada hizmete sunulan akıllı tabelalar sayesinde sürücüler, güzergahlarındaki otoparkların doluluk durumunu anında öğrenebiliyor.

Akıllı otopark tabelaları yaygınlaşıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 noktada hizmete sunulan akıllı tabelalar sayesinde sürücüler, güzergahlarındaki otoparkların doluluk durumunu anında öğrenebiliyor.

03 Mart 2017 Cuma 16:48
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Akıllı otopark tabelaları yaygınlaşıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sürücülerin güzergahları üzerindeki otoparkların doluluk oranını anlık görebilmeleri amacıyla geliştirilen "akıllı otopark tabelaları" kentin 15 noktasında hizmet veriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı mühendisleri tarafından geliştirilen tabelalar, sürücülere güzergahları üzerindeki en yakın otoparkların anlık doluluk bilgilerini LED ekranlarda görebilme imkanı sunuyor.

Kent genelinde sayıları 15'i bulan tabelalar, Trafik Kontrol Merkezi'ne anlık gelen otopark doluluk bilgileri doğrultusunda güncelleniyor.

Trafik Kontrol Merkezi bünyesinde geliştirilen masaüstü ve internet tabanlı uygulamalarla da kent genelinde kurulan akıllı park sistemlerinin canlı verileri, otoparklara ilişkin detaylı bilgiler anlık görüntülenebiliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul Büyükşehir BelediyesiAkıllı Otopark TabelalarıAkıllı OtoparkOtopark TabelalarıTrafik Kontrol Merkezi
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