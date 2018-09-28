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Akfen'in Konya'daki 3 güneş santrali üretime başladı

Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ'ye ait Konya'daki toplam 30 megavat kapasiteli 3 güneş santralinde üretime başlandığı bildirildi.

Akfen'in Konya'daki 3 güneş santrali üretime başladı

Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ'ye ait Konya'daki toplam 30 megavat kapasiteli 3 güneş santralinde üretime başlandığı bildirildi.

28 Eylül 2018 Cuma 10:06
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Akfen'in Konya'daki 3 güneş santrali üretime başladı

Şirketten yapılan açıklamada, Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ'nin 2020'ye kadar yerli ve yenilenebilir enerjide bin megavatlık kurulu güce ulaşmayı hedeflediği belirtildi.

Geçen hafta şirkete ait 20 megavat kapasiteli 2 güneş santralinin Van'da devreye girdiği hatırlatılan açıklamada, "Akfen Yenilenebilir Enerji'nin Konya'da toplam kurulu gücü 30 megavat olan 3 lisanslı güneş santrali de enerji üretimine başladı. Toplam 573 dönümlük alan üzerine kurulan santraller 65 milyon dolara mal oldu. Konya'daki santraller 120 bin kişinin enerji ihtiyacını karşılıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şirketin yeni santrallerle elektrikte toplam kurulu gücünün 303 megavata ulaştığı ve yıllık üretim kapasitesinin yaklaşık 1 gigavatsaate yükseldiği ifade edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Akfen Yenilenebilir Enerji AŞKonya
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