Akfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı gözaltında

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgüte maddi destek sağladıkları iddiasıyla Akfa Holding ve 51 alt şirketi ile Yeni Mağazacılık AŞ'ye (A-101) düzenlenen operasyonda, Akfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 50 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladığı iddiasıyla Akfa Holding ve 51 alt şirketi ile Yeni Mağazacılık AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu 120 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Başsavcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akfa Holding ve 51 alt şirketi ile A-101 marketler zincirinde arama, el koyma işlemi başlattı.

Operasyonda, Akfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 50 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden 7'sinin yurt dışında olduğu bildirildi. Zanlılardan 63'ünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Akfa Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında MASAK tarafından yapılan incelemelerde, A-101 marketler zincirinin holdingle ilişkisinin tespit edildiği ve bu nedenle arama yapılan şirketler arasına dahil edildiği bildirildi.

Öte yandan, Akfa Holding tarafından 2011-2015 yıllarında toplanan 40 milyon dolar "himmet" parasının Bank Asya üzerinden ABD merkezli Boğaziçi Atlantik Kültürel Dostluk Derneği, Kanada Türkiye Dostluk Derneği, Colegios De Education, Mediterraneo SL, Metropolitan Education, Brooklyn Amitiy School, The Respect İnstitute İnc. ve Wistom School gibi dernek ve kuruluşlara havale edildiğinin belirlendiği iddia edildi.