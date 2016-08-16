Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.498
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3518
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Akfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı gözaltında

FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda, Akfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 50 kişi gözaltına alındı.

Akfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı gözaltında

FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda, Akfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 50 kişi gözaltına alındı.

16 Ağustos 2016 Salı 12:02
661 Okunma
Akfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı gözaltında

 Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgüte maddi destek sağladıkları iddiasıyla Akfa Holding ve 51 alt şirketi ile Yeni Mağazacılık AŞ'ye (A-101) düzenlenen operasyonda, Akfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 50 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladığı iddiasıyla Akfa Holding ve 51 alt şirketi ile Yeni Mağazacılık AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu 120 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Başsavcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akfa Holding ve 51 alt şirketi ile A-101 marketler zincirinde arama, el koyma işlemi başlattı.

Operasyonda, Akfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 50 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden 7'sinin yurt dışında olduğu bildirildi. Zanlılardan 63'ünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Akfa Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında MASAK tarafından yapılan incelemelerde, A-101 marketler zincirinin holdingle ilişkisinin tespit edildiği ve bu nedenle arama yapılan şirketler arasına dahil edildiği bildirildi.

Öte yandan, Akfa Holding tarafından 2011-2015 yıllarında toplanan 40 milyon dolar "himmet" parasının Bank Asya üzerinden ABD merkezli Boğaziçi Atlantik Kültürel Dostluk Derneği, Kanada Türkiye Dostluk Derneği, Colegios De Education, Mediterraneo SL, Metropolitan Education, Brooklyn Amitiy School, The Respect İnstitute İnc. ve Wistom School gibi dernek ve kuruluşlara havale edildiğinin belirlendiği iddia edildi.

AA

Son Güncelleme: 16.08.2016 12:03
Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖFatih AktaşMASAKAkfa Holding
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ