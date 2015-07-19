Akdeniz'de rekor sıcaklık bekleniyor

ANTALYA - Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığı Antalya'da 41, Muğla'da 42, Burdur'da 35 dereceye kadar yükselebilecek.

Rüzgar kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Denizlerde rüzgar kuzey ve batı, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metreye kadar ulaşabilecek.

Yetkililer, yüksek sıcaklık, düşük nem nedeniyle meydana gelebilecek orman yangınları ve diğer olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.