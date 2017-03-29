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Akdeniz'in En Büyük Bahar Festivali Magic Break'e Sayılı Günler Kaldı!

Baharın, müziğin ve gençliğin en samimi buluşma noktası Magic Break, 12. yılında en güçlü sihrini, barış ve birlikteliği kutlamak için hazırlanıyor.

Akdeniz'in En Büyük Bahar Festivali Magic Break'e Sayılı Günler Kaldı!

Baharın, müziğin ve gençliğin en samimi buluşma noktası Magic Break, 12. yılında en güçlü sihrini, barış ve birlikteliği kutlamak için hazırlanıyor.

29 Mart 2017 Çarşamba 16:11
10018 Okunma
Akdeniz'in En Büyük Bahar Festivali Magic Break'e Sayılı Günler Kaldı!

Binlerce güzel insanı stresten ve monotonluktan, spontaneliğe ve huzura taşıyan, her sene olduğu gibi her şey dahil konsepti ile sonsuz pozitif enerji sunan, bu sene 20-23 Nisan'da 6 farklı sahnede, 40'tan fazla Dj'in performansıyla gerçekleşecek olan Türkiye'nin en büyük bahar festivali Magic Break'in biletleri satışta!

Karnaval yerimiz tekrardan coğrafyasıyla, doğasıyla, deniz kum ve güneş üçlüsünü en iyi şekilde sunan, Alanya İncekum Mevkii'ndeki Pegasos Resort Hotel!

Detaylı bilgi ve rezervasyon için; http://www.magicbreaktr.com

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 14.04.2017 13:04
Anahtar Kelimeler:
Magic Break
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emre 2017-04-14 15:51:23

magic something you make :))

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Emine 2017-04-14 15:50:58

Müthiş bir festival.. O günü sabırsızlıkla bekliyoruz.. :)

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