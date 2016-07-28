Akdağ'dan Dünya Sağlık Örgütüne mektup

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Margaret Chan'a Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi ile sonrasında yaşananlara ilişkin yolladığı mektupta, saldırıyla halkın demokratik iradesinin yok sayılmasının ve Türkiye’deki meşru hükümetin devrilmesinin hedeflendiğine dikkati çekti.

Edinilen bilgiye göre, Akdağ, DSÖ Direktörü Chan'a gönderdiği mektupta, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin, bir kumpastan çok daha fazlası olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Alçak katiller sivil halka saldırmış, sokaklardaki demokrasi savunucularını tank paletleri altında ezmiş ve hatta Türkiye Büyük Millet Meclisini bombalamıştır. Demokratik haklarını savunmak için sokaklara çıkan masum sivillere silahlı helikopterler, savaş uçakları ve tanklar kullanılarak zalimce saldırılmıştır. Silahlı terörist kuvvetlerin bu menfur teşebbüsü, insanların demokratik iradesini yok saymayı ve Türkiye’deki meşru hükümeti devirmeyi hedeflemiştir."

"Darbeyi planlayanların önemli bölümü yakalandı"

Darbe girişiminde 246 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 186 kişinin de yaralandığını belirten Akdağ, sorumluların hukukun üstünlüğüne uygun olarak soruşturularak cezalandırılacağını bildirdi.

Akdağ, hiçbir meşru zemin olmaksızın aksini iddia etmenin de, darbeye teşebbüs edenleri desteklemek anlamına geldiğini kaydederek, mevcut durumda, darbeyi planlayanların önemli bir bölümünün yakalandığını ve yasal sürecin başladığını aktardı.

"15 ambulans zarar gördü 3 sağlık çalışanı yaralandı"

Bu menfur girişimin başından itibaren, Sağlık Bakanlığının ülkenin her yerinde sağlık hizmetlerinin kesintisiz sunulması için derhal harekete geçtiğini hatırlatan Bakan Akdağ, sağlık alanında yapılanlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu büyük kargaşayı organize etmek ve kontrol altında tutmak amacıyla ilk andan itibaren Sağlık Kriz Yönetim Merkezi kurulmuştur. Tüm Türkiye’de 381 tam donanımlı ambulans, uzman sağlık personeliyle birlikte müdahalede bulunmuş ve 814 yaralıyı çeşitli sağlık merkezilerine ulaştırmıştır. Teröristler tarafından yalnızca sivil halk değil, aynı zamanda görevleri başındaki sağlık personeli de hedef alınmıştır. 15 ambulans saldırıya uğrayarak zarar görmüş ve 3 sağlık çalışanı da yaralanmıştır.

Titiz bir inceleme sonucu Bakanlığımda 586 bin 579 Sağlık Bakanlığı personelinden bu terör örgütü ile ilişkisi kanıtlanan 5 bin 581’i, soruşturmaların selameti açısından geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştır. Her bir dava, özel olarak kurulmuş komisyonlar tarafından tek tek incelenmiş ve hukukun üstünlüğü ilkesi temelinde soruşturmaların adil bir şekilde sürdürülmesi için azami gayret gösterilmiştir. Bu görevden uzaklaştırmaları takiben bağımsız soruşturma ve adil yargılamaların temel özgürlükler, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne uygun olarak gerçekleştirileceği konusunda hiçbir şüphe olmadığını tekrar belirtmek isterim."