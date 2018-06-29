Akar, Suriye sınırında incelemelerde bulunuyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanları ile Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.
AA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, beraberindeki kuvvet komutanları ile Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, beraberindeki kuvvet komutanları ile Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanları ile Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.
AA