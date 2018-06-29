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Akar, Suriye sınırında incelemelerde bulunuyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, beraberindeki kuvvet komutanları ile Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.

Akar, Suriye sınırında incelemelerde bulunuyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, beraberindeki kuvvet komutanları ile Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.

29 Haziran 2018 Cuma 15:46
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Akar, Suriye sınırında incelemelerde bulunuyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanları ile Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AkarSuriye
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