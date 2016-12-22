KAYSERİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Erciyes Üniversitesi yakınındaki terör saldırısında şehit olan 14 askerin bağlı bulunduğu General Vecihi Akın Kışlası'ndaki Komando Tugay Komutanlığını ziyaret etti.

Tören mangası tarafından resmi törenle karşılanan Akar, tören alanına geçerek saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından okunan Komando Marşı sonrası Tugay Komutanlığındaki askerlere hitap etti.

"Komandolarımıza karşı haince, kalleşçe yöntemler kullanarak varlığını sürdürebilme telaşına düştüler"

Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığının, Kıbrıs Barış Harekatı ile başlayan ve teröristle mücadele harekatı içerisinde yaklaşık 30 yıldır devam eden faaliyetlerle, bölücü terör örgütüne ağır darbe vurulmasında her zaman büyük pay sahibi olduğunu belirten Orgeneral Akar, "İcra edilen operasyonlar neticesinde ağır kayıplar veren bölücü terör örgütü, arazide baş edemediği kahraman komandolarımıza karşı haince, kalleşçe yöntemler kullanarak varlığını sürdürebilme telaşına düşmüştür." ifadelerini kullandı.

"Kimsenin şüphesi olmasın"

Genelkurmay Başkanı Akar, şunları kaydetti:

"Binlerce yıllık tarihimizin şanlı timsali al bayrağımızın mavi göklerde özgürce dalgalanması için daima göğsünüzü siper ettiniz. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde vatan aşkıyla canlarını, millet sevdası ile yarını feda eden kahramanlar, şanlı tarihimizin en müstesna sayfalarında yerini almıştır. Bugüne kadar olduğu bundan sonra da tarihimizden aldığımız ilham ve milletimizden aldığımız destekle, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

"Bu gazi ve kahraman millet yarınlarından emin olarak yaşamaya devam edecektir"

Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evlatlarımız, zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan ordumuzun kahraman mensupları olarak vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna şehitlik mertebesine ulaşmışlardır. Göstermiş oldukları yiğitlik ve cesaretle Türk milletinin varlığının, birlik ve beraberliğinin ölümsüz birer sembolü olarak, hatıraları sonsuza kadar kalplerimizde yaşayacaktır.

Masum kişilere zarar vermeden asker, polis ve güvenlik korucularıyla omuz omuza yürüttükleri onurlu mücadele esnasında akıttıkları mübarek şehit kanlarıyla, bayrağımızın renginin solmasına asla müsaade etmeyen kahraman 1. Komando Tugayının yılmaz komandoları, bu gazi ve kahraman millet, tarihin her döneminde olduğu gibi şu yaşadığımız sıkıntıları da en kısa sürede atlatıp aydınlık gelecekte, kendinden ve yarınlarından emin olarak yaşamaya devam edecektir. "

Akar, yaralıları ziyaret etti

Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığındaki denetlemelerinin ardından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine gelen Akar'ı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız ve ERÜ Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru karşıladı.

Hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Akar, Yıldız ve Doğru'dan bu kişilerin durumları hakkında bilgi aldı.

AA