Akar'dan TSK'ya veda mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne veda mesajı yayınladı.
Akar, "Operasyonlarla Mehmetçik 'girilemez' denilen yerlere girmiş, 'ulaşılamaz' denilen yerlere ulaşmıştır." dedi.
AA
Milli Savunma Bakanı Akar, TSK'ya veda mesajında "Operasyonlarla Mehmetçik 'girilemez' denilen yerlere girmiş, 'ulaşılamaz' denilen yerlere ulaşmıştır." dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne veda mesajı yayınladı.
Akar, "Operasyonlarla Mehmetçik 'girilemez' denilen yerlere girmiş, 'ulaşılamaz' denilen yerlere ulaşmıştır." dedi.
AA