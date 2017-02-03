Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
87464
ALTIN
146.055
DOLAR
3.7427
STERLIN
4.6739
EURO
4.0205
Gülin Dönmez hepimizi "Efsun"ladı
Gülin Dönmez  hepimizi
THY'den indirimli uçuş imkanı
SON DAKİKA
THY'den indirimli uçuş imkanı
3 ilde engelli ve hamile kamu personeline kar tatili
SON DAKİKA
3 ilde engelli ve hamile...
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
SON DAKİKA
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
Yeni statta ilk antrenman
Yeni statta ilk antrenman

Akademik yapılanmada 'Bank Asya' ve 'ByLock' gerçeği

FETÖ/PDY'nin darbe girişiminin ardından YTÜ'de açığa 83 şüpheli hakkında, hazırlanan iddianamede, örgütün akademik yapılanmasına ilişkin çarpıcı bilgiler yer aldı.

Akademik yapılanmada 'Bank Asya' ve 'ByLock' gerçeği

FETÖ/PDY'nin darbe girişiminin ardından YTÜ'de açığa 83 şüpheli hakkında, hazırlanan iddianamede, örgütün akademik yapılanmasına ilişkin çarpıcı bilgiler yer aldı.

03 Şubat 2017 Cuma 11:19
67 Okunma
Akademik yapılanmada 'Bank Asya' ve 'ByLock' gerçeği

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yıldız Teknik Üniversitesinde (YTÜ) açığa alınan aralarında 7 profesörün de bulunduğu 21'i tutuklu 83 şüpheli hakkında, "terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede, "Üniversiteler eğitim, araştırma ve bilim yuvası olarak değil, örgüte yetişmiş elaman kazandıran hücre evi, ekonomik girdi sağlayan ticarethane, ülke siyasetinde rol alan, yönetime baskı kuran siyasi partiler gibi kullanılmıştır." denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından hazırlanan iddianamede, diğer FETÖ/PDY iddianamelerinde olduğu gibi, örgütün mali, kültürel, yargı, askeri ve emniyet yapılanması ile Türkiye'deki eylemleri anlatıldı.

"FETÖ neredeyse bütün sınavlarda hırsızlık yaptı"

İddianamede, örgütün akademik yapılanmasına ilişkin, yüksek lisans ve doktora yapacak öğrencileri belirleyen ALES'te elde edilen şüpheli başarılarla ilgili şu çarpıcı bilgiler sunuldu:

"ÖSYM verilerine göre 2005'te ALES'e 226 bine yakın adayın girdiği, bu adayların yüzde 0,1'inin soruları tam ya da 2 eksik ile tamamladığı, 2005'te ALES'te tam yapanların sayısı 100 iken, bu rakamın 2009'da 200 kat arttığı, 2009'da sınava giren 226 bine yakın adayın yüzde 9'unun tam puan aldığı, FETÖ/PDY'nin neredeyse bütün sınavlarda hırsızlık yaptığı, 2009'da ALES'te yalnızca 2 yanlışı olan aday sayısının 20 bin 290 olduğu belirlenmiştir."

"Rektörlük seçimlerinde her türlü yöntemi kullandılar"

Örgütün hakimiyetinin etkin olduğu taşra üniversitelerinde akademik kadrolar açıldığı, bu kadrolara yerleştirilen örgüt üyelerinin daha sonra büyük üniversitelere geçişinin sağlandığı ve bütün kamu üniversitelerinin adeta örgütçe kuşatıldığına dikkati çekilen iddianamede, örgütün, rektörlük seçimlerinde her üniversitede ya örgüt üyesi rektör adayını ya da örgüte yakın rektör adayını desteklediği, seçimlerde her türlü yöntemi kullanarak kazanmayı amaçladığı vurgulandı.

Üniversite yönetiminin örgüt için çok önemli olduğu, akademik kadro yanında idari kadroları da elinde tutmak istediği, üniversite bütçelerinin örgütün amaçları doğrultusunda kullanılmasının hedeflendiği belirtilen iddianamede, "Üniversitelerde mal ve hizmet alımları için yapılan ihaleleri örgüt üyelerinin kazanması sağlanmıştır. Üniversiteler eğitim, araştırma ve bilim yuvası olarak değil, örgüte yetişmiş elaman kazandıran hücre evi, ekonomik girdi sağlayan ticarethane, ülke siyasetinde rol alan, yönetime baskı kuran siyasi partiler gibi kullanılmıştır. Bu nedenledir ki üniversitelerdeki örgüt üyeleri yasalar çerçevesinde eğitim ve öğretim hizmeti vermekten öte örgüt talimatlarını yerine getiren, örgütün amaçlarına hizmet eden birer militan gibi hareket etmişlerdir." denildi.

"Bank Asya'ya 5 bin akademisyen üzerinden 5 milyarlık himmet"

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinin FETÖ'nün akademideki yapılanmasını bir kez daha gözler önüne serdiği vurgulanan iddianamede, şu değerlendirme yapıldı:

"Bank Asya'nın mevduat varlığının, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 24 Aralık 2014'te el koymadan önce 15 milyar liradan 6,9 milyar liraya gerilediği belirtilmişti. BDDK verilerine göre, bu mevduatın yüzde 20'sinin akademisyenlere ait olduğu, aynı tarihte Bank Asya'da 168 akademisyen ve eşlerine ait toplam 1 milyar 132 milyon lira bulunduğu tespit edilmiştir.

Bank Asya'yı kurtarmak için FETÖ'nün, akademisyenlerini de harekete geçirdiğinin ortaya çıktığı, Fetullah Gülen'in talimatıyla bankayı kurtarmak için harekete geçen FETÖ'nün, himmet paralarını 5 bin akademisyen üzerinden bankaya yönlendirdiği, bankaya 5 milyar lira yatırıldığı, örgütün Bank Asya'yı kurtarmak için 'himmet akademisi'ni kullandığının ortaya çıktığı, 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra bankaya, 5 bin akademisyen üzerinden yaklaşık 5 milyar lira fon yönlendirildiği, bir araştırma görevlisinin hesabından 42,5 milyon lira çıktığının tespit edildiği, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanlarının 17-25 Aralık darbe girişimi sonrasında Bank Asya hesaplarına yönelik incelemelerinin, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nda (DDK) raporlaştırıldığı görülmüştür."

MİT'in ByLock analiz raporu

İddianamede, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock ile ilgili Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) hazırladığı analiz raporuna da yer verildi.

Bu raporda, programın nasıl kurulduğu, özellikleri ve hangi amaçla kullanıldığının anlatıldığı aktarılan iddianamede, rapordaki şu ifadeler yer buldu:

"Diğer uygulamalardan farklı olarak ByLock'ta daha fazla kullanıcıya ulaşmak ve ticari bir değer haline gelmek yerine, 'anonimlik' temelinde belirli bir kullanıcı sayısını aşmamanın istendiği, anlık mesajlaşma uygulamalarında kişilerin sosyal çevresiyle günlük ve çoğunlukla rutine dair iletişime geçmelerine karşılık, ByLock uygulamasında örgütsel amaç ve temalı bir kullanımın görüldüğü, uygulamanın her bir mesajın farklı bir kripto anahtarı ile şifrelenerek iletilmesine dayanan bir tasarıma sahip olduğu, Litvanya'da sunucu kiralanmak suretiyle kullanıma sunulduğu, kiralama bedellerinin 'Paysera' adlı anonimlik sağlayan ödeme sistemiyle gerçekleştirildiği, kurumsal ve ticari niteliğinin olmadığı, 200 bini aşkın kullanıcısı olan uygulama içeriklerinin tamamının Türkçe olduğu, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ne Türk kamuoyu ne de yabancılar tarafından bilindiği, çözümü tamamlanan parolaların yarısından fazlasının 9 hane ve 98 üzerinde karakter içerdiği ve uygulamanın global bir uygulama maskesi altında FETÖ/PDY üyelerinin kullanımına sunulduğunun değerlendirildiği anlaşılmıştır."

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖBank AsyaYTÜBylockMİT
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müezzinlik'den Milyonlara
Müezzinlik'den Milyonlara
Sur ve Nusaybin'in yeniden inşasına 85 iş makinesi
Sur ve Nusaybin'in yeniden inşasına 85 iş makinesi
'Karadeniz bizi ayırmıyor, birleştiriyor'
'Karadeniz bizi ayırmıyor, birleştiriyor'
Motorlu lastik botta 56 kaçak göçmen yakalandı
Motorlu lastik botta 56 kaçak göçmen yakalandı
Güneydoğu'da son 4 yılın elektrik tüketim rekoru kırıldı
Güneydoğu'da son 4 yılın elektrik tüketim rekoru kırıldı
Evlilik dışı çocuğa nafaka yok
Evlilik dışı çocuğa nafaka yok
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ