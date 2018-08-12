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AK Partili kadınlardan Somali'ye su kuyusu

AK Parti Düzce Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri, aralarında topladıkları para ve düzenledikleri kermeslerden elde ettikleri gelirle Somali'de Afrin şehitleri adına su kuyusu yaptırdı.

AK Partili kadınlardan Somali'ye su kuyusu

AK Parti Düzce Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri, aralarında topladıkları para ve düzenledikleri kermeslerden elde ettikleri gelirle Somali'de Afrin şehitleri adına su kuyusu yaptırdı.

12 Ağustos 2018 Pazar 14:47
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AK Partili kadınlardan Somali'ye su kuyusu

AK Parti Düzce Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri, aralarında topladıkları para ve düzenledikleri kermeslerden elde ettikleri gelirle Somali'de Afrin şehitleri adına su kuyusu açtırdı.

AK Parti Düzce Kadın Kolları Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye, içme suyuna özlem duyan Somali'ye can suyu olmaya devam ediyor.

Kuraklığa karşı insanların su ihtiyacını giderebilmek için Düzce AK Parti Kadın Kolları üyelerinin, aralarında düzenledikleri kermeslerden ve Ot Festivali'nden elde edilen gelirle "Afrin Şehitleri Hayratı" ismi verilen su kuyusu açıldı.

"Paylaştıkça kazanan biz oluruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Düzce İl Kadın Kolları Başkanı Güler Güneş, Somali'de insanların ve hayvanların susuzluktan hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, kendilerinin bu sorumluluktan uzak duramayacaklarını kaydetti.

Güneş, kendilerine yüklenen sorumlulukla harekete geçtiklerini aktararak, "Kendi aramızda topladığımız paralar ve düzenlediğimiz kermeslerden elde ettiğimiz gelir ile Deniz Feneri aracılığıyla Somali'de Afrin şehitleri su kuyusu hayratı açtık. Paylaştıkça kazanan biz oluruz. Ulaştıkça güzelleşen yeryüzü olur ve hayat bereketlenir." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiSomaliAfrin şehitleri
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