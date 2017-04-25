AK Parti'yi işgal girişimi davası tutuksuz sanık savunmasıyla devam ediyor

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal girişimine katıldığı iddiasıyla 5'i tutuklu 75 sanığın yargılanması, tutuksuz sanıkların savunmasıyla devam ediyor.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada hazır bulunan tutuksuz sanıklar savunma yapıyor.

Tutuksuz sanık Selim Kartop, savunmasında, darbe girişimi günü yaptıkları yürüyüşün iptal edildiğini ve eğitim olduğu söylenerek araçlara bindirildiklerini kaydetti.

Daha sonra gruplara ayrıldıklarını belirten Kartop, AK Parti İl Binasına gittiklerini, halkın burada toplanarak bağırdığını, silah sesleri duyduğunu söyledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün de il binasına geldiğini anlatan Kartop, "Halk içeri girmişti, bize yiyecek ve içecek dağıttılar. Kışladan çıkmadan önce bölük komutanımızın emriyle eğitim amaçlı mühimmat dağıtıldı. Alaydan çıkmadan önce Binbaşı Faruk Şimşek ve Yüzbaşı Hasan Hüseyin Altunsoy'u gördüm. İl binasına gitmeden önce beni 'Darbe girişimi oldu.' diye arayan olmadı." diye konuştu.

Kendisinin il binasındaki güvenlik kulübesine yakın olduğunu kaydeden Kartop, eylemin darbe girişimi olduğunu halkın "Darbe yapıyorsunuz" söylemiyle anladığını savundu.

Kartop, Üsteğmen Muzaffer Dikencik'in kendilerini geri çektiğini, darbe girişimi esansında içlerinde mühimmat bulunan şarjörlerin silahlara takılı olmadığını kaydetti.

'Polis arkadaşlar bana darbe girişiminde bulunduğumuzu söyledi'

Tutuksuz sanık Murat Esen de darbe girişimi günü bir haftalık asker olduğunu belirterek, daha önce hiç atış eğitimi yapmadığı halde kendisine de mühimmat verildiğini aktardı.

AK Parti İl Binasında komutanları tarafından gruplara ayrıldıklarını söyleyen Esen, "Binbaşı Faruk Şimşek'i merdivenlerde gördüm. Güvenlik kulübesinin yanında ana yola bakan tarafta görevlendirildim. Ateş sesi duydum ancak ateşi kimin ettiğini görmedim. Merdivene çıktığımızda polis arkadaşlar bana darbe girişiminde bulunduğumuzu söyledi. Ben o zaman darbe teşebbüsünde bulunduğumuzu öğrendim." ifadelerini kullandı.