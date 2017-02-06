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AK Parti'yi işgal girişimi davası başladı

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal etmeye çalışan 14'ü tutuklu, 74 şüphelinin yargılanmasına başlandı.

AK Parti'yi işgal girişimi davası başladı

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal etmeye çalışan 14'ü tutuklu, 74 şüphelinin yargılanmasına başlandı.

06 Şubat 2017 Pazartesi 15:25
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AK Parti'yi işgal girişimi davası başladı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal etmeye çalışan ve haklarında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan 14'ü tutuklu, 74 şüpheli askerin yargılanmasına başlandı.

Silivri Ceza infaz Kurumları karşısında yapılan binadaki duruşma salonunda İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya 14 tutuklu, 40 tutuksuz sanık katıldı.

Duruşmada sanıkların kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından iddianamenin okunmasına geçildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 74 asker hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar"ı içeren "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" hükmünü içeren 309, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" hükmünü düzenleyen 311. ve "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" cezasını içeren 312. maddeleri uyarınca ayrı ayrı üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Ayrıca bazı şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, bir kısım şüpheliler hakkında ise "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖSilivri Ceza Infaz Kurumu
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