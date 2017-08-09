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AK Parti'ye saldırıyı çocuğa yaptırmışlar

Van'ın Muradiye ilçesinde, AK Parti binasına el bombalı saldırının terör örgütü PKK tarafından 13 yaşındaki bir çocuğa yaptırıldığı ortaya çıktı.

AK Parti'ye saldırıyı çocuğa yaptırmışlar

Van'ın Muradiye ilçesinde, AK Parti binasına el bombalı saldırının terör örgütü PKK tarafından 13 yaşındaki bir çocuğa yaptırıldığı ortaya çıktı.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 11:29
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AK Parti'ye saldırıyı çocuğa yaptırmışlar

Van'ın Muradiye ilçesinde AK Parti binasına yönelik el bombalı saldırının 13 yaşındaki bir çocuk tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz yıl AK Parti Muradiye İlçe Başkanlığı binasına el bombalı saldırı gerçekleştirdiği iddiasıyla tutuklanan yaşı küçük A.K. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianame, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi görevini de yürüten Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Hakkında "Suça sürüklenen çocuk" sıfatıyla iddianame hazırlanan A.K'nin, "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma", "silahlı terör örgütüne üye olma", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 27 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Terör örgütü PKK'nın, "cebir ve şiddet kullanarak, baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleriyle, Anayasa'da belirtilen cumhuriyetin niteliklerini, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak" amacıyla kurulduğu ifade edilen iddianamede, örgütün bu amaç için birçok silahlı saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

İddianamede, güvenlik güçlerinin ihbar üzerine saldırıyla ilgili hakkında ayrı bir soruşturma yürütülen Z.Y'nin evine operasyon düzenlediği, evdeki aramada 2 kalaşnikof silah, buna ait şarjör ile mermiler, 2 el bombası ve örgütsel doküman ele geçirildiği anımsatıldı.

"Tehditle yaptırdılar"

Z.Y'nin ifade ve teşhislerinde AK Parti Muradiye İlçe Başkanlığı binasına yönelik bombalı saldırıya ilişkin de detaylı bilgiler verdiği kaydedilen iddianamede, yaş küçüklüğü nedeniyle hakkında ayrı bir soruşturma yürütülen A.K'nin de saldırıda yer aldığı aktarıldı.

Sanık A.K'nin avukatı huzurunda alınan ifadesinde bombalı saldırıyı gerçekleştirdiğini kabul ettiğine yer verilen iddianamede, sanığın saldırıyı haklarında ayrı soruşturma yürütülen Z.Y, Y.A. ve E.D'nin tehditleri sonucu yaptığını söylediği vurgulandı.

İddianamede, sanık A.K'nin AK Parti ilçe başkanlığı binasına yönelik saldırıyı yaptığına yer verilerek, bu nedenle ilgili sevk maddelerince cezalandırılması talep edildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
El Bombalı SaldırıVanTerör örgütü PkkAK Parti
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