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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'nin UNRWA kararına tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen kesme kararına ilişkin, "Bölgedeki ve dünyadaki kaosun artmasını kışkırtan bir yaklaşımdır." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'nin UNRWA kararına tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen kesme kararına ilişkin, "Bölgedeki ve dünyadaki kaosun artmasını kışkırtan bir yaklaşımdır." dedi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 15:51
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'nin UNRWA kararına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) yardımları durdurma kararına ilişkin, "ABD yönetiminin Filistin halkının temel ihtiyaçlarını karşılayan bu kuruluşa yardımı kesme kararı, bölgedeki ve dünyadaki kaosun artmasını kışkırtan bir yaklaşımdır." değerlendirmesinde bulundu. 

Çelik, Twitter hesabından, ABD'nin, Filistinli mültecilere temel hizmetleri sağlayan ve bölgedeki istikrara katkı yapan UNRWA'ya yönelik mali katkısını sonlandırması kararına tepki gösterdi.

ABD'nin UNRWA'ya yaptığı mali katkıyı durduracağı yönündeki açıklamasını, "olabilecek en kötü karar" olarak niteleyen Ömer Çelik, "Vicdani ve siyasi meşruiyetten yoksun bir karardır bu. Bu karar, işlerin daha da kötüleşmesi için atılmış bir adımdır." ifadesini kullandı.

Çelik, şunları kaydetti:

"ABD yönetiminin Filistin halkının temel ihtiyaçlarını karşılayan bu kuruluşa yardımı kesme kararı, bölgedeki ve dünyadaki kaosun artmasını kışkırtan bir yaklaşımdır. Filistin sorunu tüm sorunların anasıdır. Bu sorunun adil bir çözüme kavuşmasını engelleyen her adım tüm dünyayı etkiler. Maalesef ABD yönetimi aldığı kararlarla çözüme değil, çözümsüzlüğe destek veriyor. ABD yönetiminin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararından sonra Filistinlileri temel sağlık ve eğitim hizmetinden yoksun bırakacak bu adımı atması adil çözüm arayışlarına sabotajdır. Aynı Kudüs konusunda olduğu gibi tüm dünya bu haksız karara karşı dayanışma içinde olmalıdır. Verilecek en iyi cevap UNRWA'ya yapılacak mali yardımların artırılmasıdır."

ABD yönetiminin bu gayrimeşru kararına karşı dünyanın vicdandan, meşruiyetten ve siyasi adaletten yana tavır almasının tam zamanı olduğunu vurgulayan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Filistinliler için yapılacak her bir yardım, siyasi adalet için bir adım atmak anlamına gelecektir." açıklamasını yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiÖmer çelikABDBirleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım AjansıUnrwa
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