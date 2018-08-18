AK Parti Mahmudiye İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki AK Parti İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Işıklar Mahallesi Saraçoğlu Sokak'taki AK Parti İlçe Başkanlığı binasına gece geç saatlerde gelen bir kişi, binanın camlarına taşla zarar verdikten sonra kaçtı.

Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, aynı saatlerde eski MHP Mahmudiye ilçe başkanlarından Hakan Altuğ'un iş yerinin camlarını kırdığı belirlenen zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın siyasi yönünün bulunmadığını ve emniyet güçlerince soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Saldırıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını belirten Çalışkan, "Mahmudiye ilçe binamıza yapılan menfur saldırıyı kınıyoruz. Saldırının her ne kadar da siyasi yönü yoksa da olay geniş çaplı araştırılmaktadır. Olayı gerçekleştiren kişi gözaltında olup gereken adli ve idari işlemler yapılmıştır. Teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.