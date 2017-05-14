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AK Parti'li Külünk'ten Atatürk'e yönelik çirkin ifadelere tepki

AK Parti İstanbul Milletvekili Külünk, "Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, 2. Abdülhamid gibi lider ve milli değerlerimize saygılı olduğumuz gibi, Mustafa Kemal Atatürk'e de aynı şekilde saygılıyız." dedi.

AK Parti'li Külünk'ten Atatürk'e yönelik çirkin ifadelere tepki

AK Parti İstanbul Milletvekili Külünk, "Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, 2. Abdülhamid gibi lider ve milli değerlerimize saygılı olduğumuz gibi, Mustafa Kemal Atatürk'e de aynı şekilde saygılıyız." dedi.

14 Mayıs 2017 Pazar 14:17
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AK Parti'li Külünk'ten Atatürk'e yönelik çirkin ifadelere tepki

TBMM

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "Mustafa Kemal Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım'a yönelik çirkin ifadelerle" ilgili yaptığı açıklamada, Atatürk'ün, Osmanlı Devleti'nin onurlu bir subayı, Anadolu'da başlayan milli mücadelenin kahramanı, ilk Meclis ile Cumhuriyetin kurucu lideri ve ilk Cumhurbaşkanı olduğunu belirtti.

"Millet suni gündemlere prim vermez"

Metin Külünk, şöyle konuştu:

"Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, 2. Abdülhamid gibi lider ve milli değerlerimize saygılı olduğumuz gibi, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e de aynı şekilde saygılıyız. Bu manada ciddi bir tarih anlayışından uzak biçimde, çirkin ve seviyesiz polemiklerle yeniden Mustafa Kemal Atatürk'ün tartışılmaya açılmasını manidar buluyor ve şiddetle kınıyorum."

Külünk, Türkiye'nin yeni bir döneme girdiği ve daha fazla toplumsal çabaya ihtiyaç duyduğu bu süreçte, milletin suni gündemlere ve fesat odaklara prim vermeyeceğine ve güçlü Türkiye yolunda ilerleyeceğine olan inancının tam olduğunu vurguladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiKülünkAtatürkönce Vatan
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