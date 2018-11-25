AK Parti'li kadınlardan kadına şiddete karşı 'turuncu çizgi'

İSTANBUL

AK Parti İstanbul Kadın Kolları üyeleri Saraçhane Parkında bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki meydanda toplanan kadınlar, ellerinde turuncu uçan balonlar, "şiddetsiz iletişim", "kadın güçlenirse toplum güçlenir", "kadın Allah'ın emanetidir", "şefkat ve merhamette güneş gibi ol, hiddet ve asabiyete ölü gibi ol", "kadın ve erkek biriz, birlikte güçleneceğiz", "dünyanın yarısı kadın" yazılı dövizlerle Saraçhane Parkı'na yürüdü.

AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü, burada yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi anlamında farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini vurguladı.

Açıklamayı 81 ilde eş zamanlı yaptıklarını dile getiren Döğücü, "Biz sadece kadına değil, dünyadaki bütün şiddet olaylarının karşısındayız. Bizim kadim kültürümüzde, geleneğimizde kadına el kalkmaz. Biz kadın ve şiddetin bir arada anılmasını istemiyoruz artık. Çünkü çocuklarımızın zihin altlarına yerleşiyor bu kelimeler. Biz 'kadın' dendiğinde 'merhamet'in, 'şefkat'in, 'analık'ın ve 'dünyanın yarısı olma'nın vurgulanmasını istiyoruz. Biz çocuklarımızın kadının değerini bilerek yetişmesini istiyoruz. Bütün beyefendilerden de ayrıca destek istiyoruz." dedi.

Ankara

AK Parti Ankara İl Başkanlığında, Ankara Kadın Kolları Başkanlığınca basın toplantısı düzenlendi.

AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Mualla Varol, kadına yönelik şiddetin dünyanın her yerinde aynı biçimde tezahür ettiğini ve aile içi şiddetin en yaygın şiddet biçimi olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Medeniyetin yüzyıllar boyunca aktardığı din, ahlak, şuur ve vicdan öğretilerinde, kadına ve kız çocuklarına uygulanan kötü muameleyi görmenin mümkün olmadığını dile getiren Varol, şöyle devam etti:

"Yüzyıllar öncesinden, henüz İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi yokken, kadın erkek ayırmadan insani bir mesajın dünyaya yayılmasına öncü olan Hazreti Peygamber'in sözünü hatırlamak ve hatırlatmak gerekir; 'insanlara merhamet etmeyene, Allah da merhamet etmez.' Kadın erkek ayrımı yapmadan bir yaşam biçimi olarak tüm insanlığa karşı kötü muameleyi bizlere men eden dinimizin, kadına ve kız çocuklarına uygulanacak kötü muameleyi kabul etmesi de mümkün değildir."

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, ilçe başkanları ve çok sayıda kadının katıldığı programın ardından, kadınlar "Beni de duy", "Haddini aşan öfkeye yenik düşme", "Sevgi şifadır", "Kadın ve erkek biriz, birlikte güçleneceğiz" yazılı turuncu zeminli pankartlarla binanın önünde fotoğraf çektirdi.

İzmir

AK Parti İzmir Kadın Kolları, yürüyüş düzenledi.

Bayraklı ilçesindeki yürüyüşe katılanlar, kadına yönelik şiddete karşı farkındalığı artırmak amacıyla turuncu kurdele taktı.

Ellerinde turuncu balon ile "Haddini aşan öfkene yenik düşme", "Kadın güçlenirse toplum güçlenir" yazılı dövizler taşıyan, "Kadına uzanan eller kırılsın" sloganı atan kadınlar, yüzlerini mor renkli boyayla boyayarak ve kafalarına sargı bezi sararak şiddete dikkati çekti.

AK Parti İl Başkanlığı'nda sona eren yürüyüşün ardından açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, her zaman kadının yanında olan, kadın politikalarını önde tutan bir partinin mensubu olduklarını belirtti.

Adana

Adana'da, AK Parti İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen organizasyonla kadınlar Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ASKİ kavşağında bir araya geldi.

Buradan yürüyüşe geçen kadınlar ellerinde, "haddini aşan öfkeye yenik düşme", "kadın güçlenirse toplum güçlenir" ve "sevgi şifadır" yazılı dövizler taşıdı.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Sevil Can, partisinin il binası önünde son bulan yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'de ve dünyada kadınların, yıllardır sürdürdükleri çeşitli mücadelelerle kadına ve insana yakışır, hak ve adalet talepleriyle büyük kazanımlar elde ettiğini belirtti.

Osmaniye

Osmaniye'de AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan kadınlar, ellerinde döviz ve pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem İci, yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin dünyanın her yerinde aynı biçimde tezahür ettiğini ve aile içi şiddetin en yaygın şiddet biçimi olmaya devam ettiğini söyledi.

Kadına yönelik şiddetin her zaman karşısında olduklarını vurgulayan İci, "AK kadınlar olarak, kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu dün olduğu gibi bugün de dile getirmekten vazgeçmiyor, ekonomik ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınılmasına müsaade etmeden kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz." ifadesini kullandı.

Yürüyüşe, AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya da katıldı.

Mersin

Mersin'in Erdemli ilçesinde de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

AK Parti Mersin İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen yürüyüşe katılan kadınlar ellerinde dövizlerle, AK Parti Erdemli ilçe binası önünden 1. Plaj Yolu'ndan Erdemli Öğretmenevi'ne kadar sürdü.

Hatay

Hatay'da da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla AK Parti Hatay İl Kadın Kolları üyeleri tarafından yürüyüş düzenlendi.

Antakya ilçesi 75. Yıl Bulvarı'nda toplanan kadınlar ellerindeki dövizler ve taktıkları turuncu kurdelelerle yürürken, kadına yönelik şiddetin her türlüsüne "dur" demek için de turuncu çizgi çekti.

Yürüyüşe, AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Çelik Özgürsoy ve AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler de katıldı.

Bursa

Bursa'daki Orhan Parkı'nda toplanan çok sayıda AK Parti'li, "Sevgi şifadır", "Kadın güçlenirse toplum güçlenir" dövizleriyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülten Kapıcıoğlu, yürüyüşün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin insan hakkı ihlali olduğunu söylemekten vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

Yürüyüşe, AK Parti Bursa milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Refik Özen, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, İl Başkanı Ayhan Salman da katıldı.

Eskişehir

Eskişehir'de AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın ve çok sayıda partili, Köprübaşı semtindeki İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

Yalçın, burada yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin, dünyanın her yerinde aynı biçimde tezahür ettiğini belirterek, aile içi şiddetin ne yazık ki hala en yaygın şiddet biçimi olmaya devam ettiğini kaydetti.

"Ekonomik ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınılmasına müsaade etmeden kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz." dedi.

Yalova

AK Parti Kadın Kolları Yalova İl Başkanı Melahat Yalçın, Kurtuluş Anıtı önünde düzenledikleri etkinlikte, kadına yönelik şiddetin dünyanın her yerinde aynı biçimde tezahür ettiğini söyledi.

Aile içi şiddetin en yaygın şiddet biçimi olmaya devam ettiğini ifade eden Yalçın, "Sağlıklı bir toplum ve gelecek nesiller için kadına yönelik şiddete karşı hep birlikte karşı çıkalım." diye konuştu.

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ile AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak da birer konuşma yaptı. Basın açıklamasının ardından Yalçın tarafından Öztabak'a kadına karşı şiddeti simgeleyen turuncu kurdele takıldı.

Çanakkale

Çanakkale'de de AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İl Başkanı Gültekin Yıldız, Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Üstün ve partililer Kordon Boyu'ndaki Golf Çay Bahçesi önünde bir araya geldi.

Burada kadına yönelik şiddete tepki içeren pankartlar açan yaklaşık 500 kişi İskele Meydanı'na doğru yürüdü.

Balıkesir

Balıkesir'de Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda toplanan AK Parti İl Kadın Kolları üyeleri parti binasına yürüdü.

Yürüyüşte kadınlar, "Kadın güçlenirse toplum güçlenir", "Haddini aşan öfkeye yenik düşme" dövizleriyle kadına yapılan şiddete tepki gösterdi.

İl Kadın Kolları Başkanı Türkan Buğra, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, dünyada, kadına yönelik ve aile içi şiddetin hala yaygın şekilde devam ettiğini dile getirdi. Buğra, kadına yönelik şiddetin insan hakkı ihlali olduğu dile getirmekten vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Konuşmanın ardından AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Mutlu Pakize Aydemir ve Belgin Uygur, Türkan Buğra ve kadınlar, hazırlanan tahtaya turuncu renkte el baskısı yaparak kadına şiddete tepkilerini gösterdi.

Bilecik

Bilecik Belediye Çay Bahçesi önünden başlayan yürüyüşe AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Belediye Başkanı Nihat Can, İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Vezirhan belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Bayırköy belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Kadın Kolları İl Başkanı Ümran Koçyiğit, Gençlik Kolları Başkanı Onur Karaman katıldı.

Kadın Kolları Sosyal Politikalardan Sorumlu Yürütme Politika Üyesi Nilgül Kurt, yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetin dünyanın her yerinde aynı biçimde tezahür ettiğini belirterek, bunun önüne geçmek için var güçleriyle mücadele edeceklerini kaydetti.

Kütahya

Kütahya'da da Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş yapan AK Parti Kadın Kolları üyeleri, Zafer Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. AK Partili kadınlar, kadına yönelik şiddete tepki içeren dövizler açtı.