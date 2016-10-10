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AK Parti ilçe başkan yardımcısı terör saldırısında hayatını kaybetti

AK Parti Van Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu, evinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

AK Parti ilçe başkan yardımcısı terör saldırısında hayatını kaybetti

AK Parti Van Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu, evinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

10 Ekim 2016 Pazartesi 10:16
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AK Parti ilçe başkan yardımcısı terör saldırısında hayatını kaybetti

 AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu, evinde teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Aşağımolla Hasan Mahallesi'nde ikamet eden ve aynı zamanda minibüs işleten AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Muştu'nun aracının, saat 21.00 sıralarında teröristlerce gasbedilmek istenildiği belirtildi.

Teröristlerin, aracını vermemek için direnen Muştu'yu silahla vurarak öldürdüğü belirtilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma ve faillerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

"Evinde çocuklarının önünde şehit edildi"

AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda, AA muhabirine, Muştu'nun ilçede uzun zamandır teşkilatlanmadan sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüttüğünü söyledi.

"Dava arkadaşımız evinde, çocuklarının önünde şehit edildi" diyen Soğanda, "Teröristler ayrıca Muştu'nun aracını da gasbetti. Terör örgütü bayramın ilk günü de Van İl Başkanlığı'na saldırı gerçekleştirmişti. Bu saldırıda çok sayıda vatandaşımız yaralanmıştı. Terör örgütü PKK bunu iyi bilsin ki bir Aydın Muştu gider, bin Aydın Muştu gelir. Bu saldırıyı nefretle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 10.10.2016 10:18
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AK PartiAydın MuştuTeröristlerözalpSilahla Vurarak öldürdüğü
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